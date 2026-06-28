Video: Mahrez, Avusturya karşısında Cezayir’in umutlarını ikinci kez canlandırdı

Cezayir'in yıldızı Riyad Mahrez, Çöl Savaşçıları'nın 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselme umutlarını canlı tuttu.

Avusturya'nın forveti Marko Arnautović, 28. dakikada ülkesini öne geçirdi, ancak ilk yarının uzatma dakikalarında Rafik Belghali muhteşem bir bireysel çabayla beraberlik golünü attı.

Gol, Belghali’nin ceza sahasına girip Avusturyalı bir savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra, kaleci Alexander Schlager’in kurtaramadığı bir şutla ağları bulmasıyla geldi.

55. dakikada ise Marcel Sabitzer, Cezayir savunmasının dikkatsizliği sırasında muhteşem bir şutla Avusturya'nın ikinci golünü attı.

60. dakikada ise Cezayir'in orta saha oyuncusu Hossam Aouar, kalecinin olmadığı boş kaleye doğru Riyad Mahrez'e bir orta gönderdi ve Mahrez, topu ağlara göndermekte hiçbir zorluk çekmedi.



