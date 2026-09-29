Barcelona'nın yıldızı Anthony Gordon, salı akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında ülkesi İngiltere ile Çekya'yı bir araya getiren maçın 47. dakikasında ilk golü kaydederek İngiltere'yi öne geçirdi.

Gol, ikinci yarının hemen başında geldi. Gordon, Real Madrid'in yıldızı Trent Alexander-Arnold'un yaptığı özel bir ortaya Çekya kalecisinin ters köşesine ustaca bir kafa vuruşuyla karşılık vererek İngiltere'yi maçta öne taşıdı.

Gordon, İngiltere Milli Takımı'ndaki parlak performansını sürdürüyor. Nitekim İspanya'nın 3-2 kazandığı UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasındaki maçta da gol atarak, mevcut dönemde İngiltere Milli Takımı'ndaki hücumdaki varlığını teyit etmişti.

İngiltere Milli Takımı, 25. dakikada Pavel Šulc'un kırmızı kart görmesinin ardından Çekya'daki sayısal üstünlükten yararlanarak maçın gidişatına neredeyse tamamen hâkim oldu. Bu durum, İngiltere oyuncularının sürekli topa sahip olması ve baskısı karşısında ev sahibi takımı kendi bölgelerine çekilmek zorunda bıraktı.

Gol, İspanyol futbolunun iki büyüğüne mensup iki oyuncuyu bir araya getirmesiyle özel bir nitelik taşıyor. Gordon bu sezonun başında Newcastle'dan Barcelona'ya transfer olurken, Arnold geçen sezondan önceki sezon Liverpool'dan Kraliyet Kulübü'ne geçmesinin ardından Real Madrid forması giyiyor.







