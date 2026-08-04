Video: Madrid'in yıldızı Barcelona'nın kucağında! Mbappe, Madrid'e dönmeden önce sevgilisiyle gündem oldu

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé ile İspanyol manken Ester Expósito, Barcelona'da geçirdikleri yeni bir romantik tatilde birlikte görüntülenmelerinin ardından yeniden gündeme geldi. İkilinin aralarındaki ilişkinin istikrarlı olduğu fikrini pekiştiren ortak seyahatler serisi devam ediyor.

İspanyol gazeteci Javi Hoyos, sosyal medyada bir video paylaştı. Seyahat planları konusunda uzmanlaşmış bir hesabın çektiği görüntülerin yer aldığı videoda, ikili İspanya'nın en ünlü ve en çok ziyaret edilen tarihi eserlerinden biri olan Sagrada Familia Kilisesi'ni gezerken, tur rehberlerinin anlatımlarını dinledikleri samimi anlarda görülüyor.

Barcelona: Sahalara dönüş öncesi son durak

Mbappé, yaz tatilini noktalamak için Katalan şehrini tercih etti. Fransız yıldız, yeni sezonun başlaması öncesinde Real Madrid ile sportif yükümlülüklerine dönmeden önce tatilinin son aşamasını burada geçiriyor.

Kültür, mimari ve mahremiyetin eşsiz karışımıyla Barcelona, huzur ile zengin kültürel deneyimleri bir araya getiren romantik bir ziyaret için ideal mekan haline geldi. Özellikle Madrid'e coğrafi yakınlığı, şehri Fransız oyuncu için tatilinin son günlerinde mükemmel bir rota kılıyor.

Sagrada Familia Kilisesi'nde özel bir tur

Katalan şehrindeki konaklamaları sırasında Mbappé ve Ester Expósito, Katalan mimar Antoni Gaudí'nin ünlü mimari başyapıtı olan Sagrada Familia Kilisesi'nde bir tur rehberi eşliğinde özel bir gezinin keyfini çıkarma fırsatı buldu.

Sızdırılan fotoğraflarda ikili, kilisenin içinde gezinirken, rehberlerin anlatımlarını ilgiyle dinlerken ve eşsiz mimari detaylarını dikkatle incelerken görülüyor. Bu görüntü, ikilinin sanata ve kültüre olan ortak ilgisini yansıtıyor.

Varlığı doğrulayan sızdırılmış fotoğraflar

Kiliseyi ziyaret eden diğer kişiler tarafından gizlice çekilen fotoğraflar, kendilerini çevreleyen sürekli medya ilgisine rağmen mahremiyete öncelik vermeyi sürdüren ikiliye yönelik medyanın ilgisini yeniden alevlendirmeye yetti.

Sızdırılan kareler, ikiliyi kilisenin avlularına girerken ve tur sırasında samimi anlar yaşarken gösterdi. Bu görüntü, aralarındaki güçlü ilişkinin ışıklardan uzak doğasını yansıtıyor.

İlişkinin istikrarını doğrulayan çok sayıda seyahat

Taraflardan hiçbiri ilişkilerini resmi olarak doğrulamamış olsa da son aylarda paylaştıkları fotoğraflar ve seyahatler, aralarında istikrarlı bir duygusal ilişki olduğu fikrini pekiştirdi.

Paris'ten Miami'ye, farklı Avrupa şehirlerinden geçerek ikili, taraftarların ve medyanın ilgisini çeken bir dizi seyahat gerçekleştirdi. Bu, aralarındaki ilişkinin istikrarlı bir şekilde geliştiğinin açık bir göstergesi.