Video... Madrid altınla süsleniyor ve İspanya şampiyonlarına efsanevi bir karşılama

İspanya Milli Takımı, final maçında Arjantin’i yenerek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazandıktan birkaç gün sonra, 2026 Dünya Kupası kupasını da beraberinde getirerek vatanına döndü. “La Roja” heyetinin varışının ilk anlarından itibaren, kahramanlarını kutlamak için olağanüstü günlere hazırlanan İspanyol taraftarların kutlamaları başladı.

İspanyol “Marca” gazetesi, milli takım heyetinin varışını belgeleyen bir video yayınladı. Videoda, takım kaptanı Rodri, uçağın kapısı açılır açılmaz Dünya Kupası’nı elinde tutarken, teknik direktör Luis de la Fuente ise onun yanında duruyordu; bu sahne, kahramanların gelişini bekleyen taraftarların dikkatini çekti.









Gazete, İspanya Futbol Federasyonu’nun hazırladığı kutlamaların perde arkasını da ortaya koydu. Milli takımın her büyük şampiyonluktan sonra olduğu gibi, oyuncular yine muazzam bir taraftar karşılamasıyla karşılanacak. Zafer alayı 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve taraftarlara yıldızlarıyla yakından kutlama yapma fırsatı sunacak.

Program, başkent Madrid’deki bir dizi resmi kurumun ziyaret edilmesiyle başlayacak. Ardından, muazzam bir kalabalığın katılımı ve tarihi zaferin kutlamalarıyla dünya şampiyonlarını karşılamak üzere açık hava sahnesine dönüşecek olan ünlü Cibeles Meydanı’na doğru yol alınacak.

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Kutlamalar sadece oyuncuların sahneye çıkmasıyla sınırlı kalmayacak. İspanya Milli Takımı, kutlamaya Ardi Bogota, Aitana, Ana Mina, Lola Indigo ve Viva Suiza başta olmak üzere bir dizi şarkıcının katılacağını duyurdu ve kutlama sırasında açıklanacak başka sürprizlerin de olacağına söz verdi.

Katılımcı sanatçılar sosyal medya platformları üzerinden etkinlikle etkileşime girdi. Şarkıcı Ana Mina, Lola Indigo ile birlikte yaptığı son çalışmaya atıfta bulunarak, “Bu gece tamamen sizin için” diye yazdı. Bu mesaj, kutlamanın sadece spor alanında bir taçlandırma değil, İspanya’nın dünya şampiyonlarını kutlamak için yaşayacağı olağanüstü bir gece olacağını vurguluyor.