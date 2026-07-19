Video: Madonna, Bieber ve Shakira seyircileri büyüledi… Dünya Kupası finali molasının sırrı

2026 Dünya Kupası finali, sadece futbolla sınırlı kalmayan küresel bir kutlamaya dönüştü; dünyanın en ünlü müzik yıldızlarından bir grup, devre arası gösterisinde sahneye çıkarak, “New York-New Jersey" stadyumundaki binlerce seyirci ve dünya çapında milyonlarca izleyici önünde spor ve eğlenceyi bir araya getiren olağanüstü bir sahne yaşandı.

Dünya çapında tanınan pop yıldızı Madonna, Justin Bieber, Shakira ve "BTS" grubu ile birlikte 2026 Dünya Kupası finalinin devre arası gösterisinde sahne aldı; sanatçılar, seyircilerin büyük ilgisini çeken bir dizi performans sergiledi.

Madonna, ünlü şarkısı “Music”i muhteşem bir gösteriyle seslendirdi; sanki stadyum zemininin altındaki tünellerden çıkıyormuş gibi göründü. Justin Bieber, BTS grubu ve Shakira ise etkinlikte şenlik havası yaratan performanslarıyla seyircileri eğlendirdi.

Gösteri ayrıca, Kolombiyalı pop yıldızı Shakira ile Nijeryalı müzisyen Burna Boy’un sahnede yeniden bir araya gelmesine sahne oldu; ikili, geçen ay Mexico City’de düzenlenen turnuvanın açılış gösterisini de birlikte gerçekleştirmişti.

İkili arasındaki ortak çalışma “Dai Dai”, birçok ülkede müzik listelerinin zirvesine yükselerek dünya çapında büyük bir başarı elde etti ve turnuva boyunca stadyumlarda taraftarlar tarafından en çok söylenen şarkılardan biri haline geldi.

Bu performans, grup üyelerinin Güney Kore’de zorunlu askerlik görevini yerine getirmeleri nedeniyle üç yıl süren aradan sonra BTS’in sahneye dönüşünü de simgeledi. Grup şu anda 85 konserden oluşan bir dünya turnesi gerçekleştirerek, uluslararası müzik sahnesindeki güçlü varlığını sürdürüyor.

"Coldplay" grubunun solisti Chris Martin ise, "FIFA Global Citizen Eğitim Fonu"nu desteklemek amacıyla düzenlenen devre arası gösterisinin organizasyonunu üstlendi. Bu girişim, dünya çapında çocuklara yönelik eğitim programlarını finanse etmek için 100 milyon dolar (73 milyon sterlin) toplamayı hedefliyor.

Devre arası gösterisinden önce, birçok sanatsal performansın yer aldığı özel bir kapanış töreni düzenlendi; Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Hudson, canlı bir orkestra eşliğinde Amerikan milli marşını seslendirerek geceye başladı.

Ünlü içerik üreticisi “iShowSpeed”, davulcular ve parlak renkli spor kıyafetleri giymiş dansçıların yer aldığı bir gösteri eşliğinde, dikkat çekici kutlamanın başlangıcında “New York-New Jersey” stadyumuna ilk giren kişi oldu.

Ayrıca Nicole Scherzinger, Robbie Williams ve İtalyan şarkıcı Laura Pausini ortak bir performans sergiledi; Amerikalı rapçi Post Malone ise ünlü şarkısı “Wow”u seslendirerek ortamı coşturdu.

Sanatsal gösterilerin ardından, Amerikalı aktör Tom Cruise sahneye çıkarak maçı sundu ve seyircilere şu mesajı iletti: “Dünyanın dört bir yanından gelenler, ihtişamı gördük ve sevinç anlarını paylaştık. Futbol, kelimelere ihtiyaç duymayan bir dildir ve halkları birleştiren bir güçtür.”

İtalyan şarkıcı Laura Bozzini ise kapanış törenine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve İngiliz Yayın Kurumu’na (BBC) yaptığı açıklamada, Robbie Williams ve Nicole Scherzinger ile birlikte şarkı söylemekten “büyük heyecan” ve “gurur” duyduğunu vurguladı.

Bozini sözlerine şöyle devam etti: “Robbie Williams beni kendisiyle birlikte şarkı söylemeye davet ettiğinde, tüm vücudumda tüylerim diken diken oldu; o benim en sevdiğim şarkıcılardan, söz yazarlarından ve sanatçılardan biri.”