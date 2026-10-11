Video: Maçı 5 dakika belirledi: Milan, Sassuolo karşısında kayıp yaşadı

Sassuolo, bugün akşam İtalya Serie A'nın altıncı haftasında konuk ettiği Milan'ı 1-1 berabere bırakarak, teknik direktör Ruben Amorim'in takımının önündeki İtalya Ligi'nde üçüncü sıraya yükselme fırsatını değerlendirmesine engel oldu.

Milan, 63. dakikada Adrien Rabiot ile öne geçti, ancak beş dakika sonra Odenthal Sassuolo adına beraberliği sağladı ve maç iki takımın puanları paylaşmasıyla sona erdi.

Bu sonuçla Milan puanını 12'ye çıkararak dördüncü sırada yer aldı; Sassuolo ise 8 puana ulaşarak onuncu sıraya yerleşti.

İlk yarı, sakatlıklar nedeniyle sık sık duraklamalardan etkilendi ve her iki taraftan gelen girişimlere rağmen golsüz tamamlandı. İlk dakikalarda daha hareketli olan taraf Sassuolo'ydu; Milan ise topa hâkim olmak için biraz zamana ihtiyaç duydu.

18. dakikada Matteo Gabbia sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etmek zorunda kaldı ve 20. dakikada yerine Koni De Winter girdi. Altı dakika sonra Sassuolo da erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı; Fedi Lizen sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Cas Odenthal girdi.

Rabiot, 32. dakikada Milan'a üstünlüğü getirmeye çok yaklaştı, ancak kafa vuruşu üst direğin üzerinden geçti. Sassuolo kalecisi Arijanet Muric ise yarının son dakikalarında parladı; Gonçalo Ramos'un iki tehlikeli girişimini önledi, ardından uzatma dakikalarında Strahinja Pavlovic'in kafa vuruşunu uzaklaştırdı.

İkinci yarının başında Amorim, orta sahayı canlandırmak amacıyla Pervis Estupiñán'ın yerine Luka Modric'i oyuna sürdü.









Milan'ın girişimlerinin ardından ilk gol 63. dakikada geldi. Modric'in pasını alan Rabiot, ceza sahası içinde dar bir açıdan sert bir vuruş yaptı ve topu ağların üst köşesine gönderdi.





Ancak konuk ekibin sevinci uzun sürmedi; Odenthal 68. dakikada maçı başlangıç noktasına döndürdü. Armand Laurienté'nin kullandığı kornerin ardından Josh Doig'in dokunuşuyla kendisine ulaşan topu takip eden oyuncu, kalabalığın ortasında yakın mesafeden vurarak filelere gönderdi.

Beraberliğin ardından her iki taraf da fırsatlar yakaladı. Bunların en dikkat çekeni Domenico Berardi'nin üst direğin üzerinden geçen şutuydu. Mike Maignan ise 65. dakikada Sassuolo'nun iki tehlikeli girişimini önledi.

Hakem, 88. dakikada ceza sahası içinde ihlaller olduğu gerekçesiyle düdüğünü çalarak ev sahibi ekibin golünü iptal etti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maç bitiş düdüğüyle sona erdi.