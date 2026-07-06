Video: Maç değil, savaş... Portekiz'in yıldızının İspanya karşısında yaptığı sert müdahale, ayakkabısını parçaladı

Portekiz ile İspanya arasındaki maçta, seyircilerin dikkatini çeken ve sosyal medyada büyük tartışma yaratan alışılmadık bir an yaşandı.

Portekiz milli takımı ve Chelsea'nin kanat oyuncusu Pedro Neto, bu akşam Pazartesi günü ABD'nin Dallas kentindeki "AT&T" Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası son 16 turu maçında, İspanya'nın savunma oyuncusu Marc Cucurella'nın sert müdahalesi sonucu ayakkabısının arkası yırtılmış halde oyuna devam etti.

The Sun gazetesine göre, “Neto, bir mücadelede ayağının arkasına darbe aldı; bu da ayakkabısının yırtılmasına ve üzerinde belirgin bir delik oluşmasına neden oldu. Oyuncu, ayakkabısını değiştirmek zorunda kalana kadar maça birkaç dakika daha devam etti.”

Bu an, özellikle olaya neden olan İspanyol oyuncuya herhangi bir kart gösterilmemesi nedeniyle taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

Gazete, bazı taraftarların yorumlarını aktardı. Bunlardan biri, “Pedro Neto, ayakkabısı delik halde mi sahadan çıktı?” derken, bir diğeri ise “Hakem herhangi bir kart göstermeden Neto’nun ayakkabısı nasıl bu hale geldi?” diye sordu.

Üçüncü bir taraftar ise alaycı bir şekilde şöyle dedi: "Pedro Neto’nun ayakkabısı tamamen yırtıldı... Görünüşe göre Nike hisseleri düşecek!", bir diğeri ise sadece "Neto’nun ayakkabılarından biri tamamen mahvoldu" yorumuyla yetindi.

Olay, iki takımın da temkinli ve dengeli bir oyun sergilediği ilk yarıda yaşandı. Maç, Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselme mücadelesi kapsamında devam edecek ve kazanan takım, ABD ile Belçika arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.