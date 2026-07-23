Alman yıldız Thomas Müller, Lionel Messi'nin sahada bulunmasının bazen hakem kararlarını etkileyebileceğini ima ederek yeniden tartışma yarattı; bu sözleri Arjantin Milli Takımı kaptanıyla yaşadığı bir anı anlatırken sarf etti.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda görülen Müller, hakemliğin Messi lehine taraflı davrandığını ima ederek 2026 Dünya Kupası'nın bitiminin ardından tartışmayı bir kez daha alevlendirdi.

Müller videoda şöyle konuştu: "Arjantin karşısında zaten önde götürüyorduk ve Lionel Messi tam yanımda duruyordu. Top yerden sekti ve sonra vücuduma yakın konumda duran elime çarptı.

Ve şunları ekledi: "Hakem bana anında sarı kart gösterdi ve bunun nedeninin sadece Messi'nin yanımda duruyor olması olduğunu düşünüyorum".

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Messi'nin ona sanki 'Geride kaldık (2-0), lütfen bize biraz yardım et' der gibi baktığını hissettim".

Müller bu videoda, Almanya ile Arjantin arasında oynanan ve Almanya'nın 4-0'lık ezici galibiyetiyle sonuçlanan 2010 Dünya Kupası çeyrek final maçına gönderme yapıyor.

Bu açıklamalar, Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası boyunca yaşadığı serüvene eşlik eden tartışma havasından uzak değildi; zira turnuvada bazılarının Arjantin'in lehine olduğunu değerlendirdiği bir dizi hakem kararı üzerine taraftarlar ile medya arasında geniş çaplı bir tartışma yaşandı.

Eleştiriler birden fazla maçtan sonra tekrarlandı; Arjantin'in finale doğru yolunu sürdürmesine yardımcı olan tartışmalı hakem kararlarının bulunduğu yönünde suçlamalar yapıldı. Buna karşılık bazıları, tüm hakemlik pozisyonlarının oyun kurallarına göre yorumlanabilir nitelikte olduğunu vurgulayarak bu suçlamaları reddetti.











