Parıltısını ve özgüvenini yeniden kazanmanın yollarını ararken, Nijeryalı Ademola Lookman yeni ve sert bir darbeyle karşılaştı. Ülkesinin milli takımıyla 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Tanzanya karşısında forma giydiği sırada ani bir sakatlık yaşayan oyuncu, sakatlığın boyutunu ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını belirleyecek tıbbi tetkiklerin sonuçlarını büyük bir gerginlikle bekleyen Atletico Madrid'de ciddi bir endişeye yol açtı.

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Atletico Madrid forveti, ani ağrılar hissetmesinin ardından ilk yarı sona ermeden sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bu görüntü hem Nijerya Milli Takımı'nın teknik heyetini hem de aynı anda Atletico Madrid taraftarını endişeye sevk etti; zira tüm ilk belirtiler, resmi tıbbi muayene sonuçlarının teyidi beklenirken, kas sorunu olduğuna işaret ediyordu.

Şimdiye kadar sakatlığın ciddiyetine ilişkin resmi bir teşhis açıklanmadı; sakatlanan bölge de tam olarak belirlenmedi. İyileşme süreci ve tıbbi muayeneler sakatlığın ciddiyetini, ayrıca önümüzdeki salı günü Zanzibar'da oynanması planlanan Tanzanya ile rövanş maçında forma giyip giyemeyeceğini ve ardından Atletico Madrid'e dönüşünü belirleyecek.

Lookman maça harika bir şekilde başladı; adeta milli ara döneminin kendisi için yeni bir çıkış noktası olacağını kanıtlamak istiyordu. Takımının ilk golüne katkıda bulundu; Akor Adams'ın başlattığı bir atağın ardından ilk dakikalarda Alhassan Yusuf'a kritik bir pas verdi. Böylece aksayan başlangıcını telafi etti ve fark yaratma yeteneğine hâlâ sahip olduğunu teyit etti.

Ancak sevinç tamamlanmadı; parladığı dakikaların ardından Lookman, ilk yarı sona ermeden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Moses Simon girdi. Tüm hesapları alt üst eden zor bir an yaşandı.

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Devre arasının ardından teknik direktör Eric Chelle, Ndidi ile Tolu Arokodare'yi oyuna aldı. İkili yalnızca 15 dakika içinde ikişer gol değil, birer gol kaydederek galibiyeti kesinleştirdi ve Nijerya'nın üstünlüğünü teyit ederek 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki grubunda ikinci sıradaki konumunu sağlamlaştırdı. Böylece ülke turnuvaya katılmayı garantiledi.

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Önümüzdeki salı günü Nijerya yeniden Tanzanya ile karşılaşacak; ancak sürprizler yaşanmadığı sürece Lookman forma giyemeyecek. Bu durum, oyuncusunun dönüşünü ve gerçek sakatlığın boyutunu öğrenmeyi bekleyen Atletico Madrid'in endişelerini artırıyor.

Bu milli aranın, Atletico Madrid ile geçirdiği son derece zorlu haftaların ardından Lookman için formunu yeniden kazanacağı altın bir fırsat olması bekleniyordu. Nijeryalı oyuncu sadece ilk on bir içindeki yerini kaybetmekle kalmadı, Barcelona karşısında yedek olarak bile forma giyemedi. Bu, teknik direktör Diego Simeone'den gelen, oyuncunun en iyi durumunda olmadığına dair net bir mesajdı.

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Simeone, oyuncunun en iyi durumunda olmadığını kabul etti. Lookman ise özgüvenini yeniden kazanmak ve gol atmak umuduyla ülkesinin milli takımına katılma isteğini dile getirmişti; ancak şimdiye kadar yalnızca daha fazla endişe ve bir sakatlıkla karşılaştı.

Simeone'nin takımı, 22 Kasım'da La Liga'da Getafe ile karşılaşarak rekabete geri dönecek. Lookman'ın o maçtaki durumu, sakatlığından iyileşmesine bağlı olacak; bu da önümüzdeki günleri kaderini belirlemede belirleyici kılıyor.

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Oyuncunun bir an önce dönme isteği ile Atletico Madrid tıbbi ekibinin temkinli yaklaşımı arasında Lookman yeni bir yol ayrımında duruyor. Ya sakatlık hafif olacak ve kısa sürede dönüp yerini geri alacak, ya da bu, Atletico'nun bu sezonki en önemli transferlerinden birini sahalardan uzak tutacak uzun bir krizin başlangıcı olacak; üstelik takımın ona her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde.