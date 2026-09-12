Hilal'in yeni golcüsü İngiliz Ollie Watkins, Suudi Roshn Ligi'ndeki Teavün maçında sergilediği performansın ardından İngiltere Premier Lig'deki tarihi gecelerini yeniden yaşattı.

Hilal, bugün cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Teavün'e Buraydah'taki sahasında konuk oldu.

Maçın dokuzuncu dakikasında Watkins, Portekizli orta saha oyuncusu Rúben Neves'ten gelen uzun bir topu değerlendirerek Hilal adına skoru açtı; kaleyle karşı karşıya kaldıktan sonra topu ustalıkla ağlara gönderdi.

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İngiliz golcü, maçın 56. dakikasında orta sahadan başlattığı etkileyici bir çıkışın ardından Teavün kalesiyle karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi ve kendi ikinci, takımının ise beşinci golünü kaydetti.

Böylece bu, Watkins'in geçen yaz transfer döneminde Aston Villa'dan Hilal'e katılmasından bu yana takımıyla attığı ilk ikili gol oldu.

30 yaşındaki oyuncu, Aston Villa formasıyla İngiltere Premier Lig'de yaşadığı tarihi ikili gollerini geri kazandı; geçen sezon Premier Lig'de 5 kez ikili gol atmış, bunların sonuncularını da son iki haftada Liverpool ve Manchester City'ye karşı kaydetmişti.

Hatırlanacağı üzere Watkins, Hilal ile ilk maçında Ahli'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyette tek bir gol atmış, ardından Şebab ve Neom'a karşı oynanan son iki maçta gol sevincini yaşayamamıştı.