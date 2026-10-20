Liverpool, bugün salı akşamı "Anfield" sahasında oynanan ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamındaki maçta, iki golle geriye düşmesinin ardından Villarreal'i 4-3 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyete imza attı. Aynı akşam Manchester City ise "Etihad" sahasında konuk ettiği Yunan ekibi AEK Atina'yı 5-1 ezdi geçti.

Liverpool üst üste üçüncü maçını kazanarak tam puan topladı ve 9 puanla, averaj farkıyla Paris Saint-Germain'in gerisinde puan tablosunda ikinci sırada yer aldı.

Villarreal ise yalnızca 3 puanla 19. sırada kaldı.

Öte yandan Manchester City, geçen hafta Paris Saint-Germain karşısında aldığı mağlubiyetin yaralarını sararak 6 puana ulaştı ve altıncı sıraya yerleşti.

AEK Atina ise 3 puanla 27. sırada yer aldı.

Liverpool'un geri dönüşü

Liverpool maçında Villarreal, 4 ve 29. dakikalarda Georges Mikautadze ve Sergi Cardona ile erken bir avantaj yakaladı. İlk golde Virgil van Dijk'ın topu kalecisine geri verirken yaptığı hata etkili oldu.

Ancak Liverpool silkinerek ilk yarı bitmeden iki golle karşılık verdi. Golleri sırasıyla 36 ve 45+3. dakikalarda Alexis Mac Allister ve Ronald Araujo kaydetti.

Mac Allister, 65. dakikada attığı golle İngiliz ekibini maçta ilk kez öne geçirdi. Dört dakika sonra Florian Wirtz dördüncü golü kaydederek üstünlüğü pekiştirdi.

Buna rağmen Villarreal pes etmedi ve normal sürenin bitmesine 3 dakika kala Tani Oluwaseyi ile üçüncü golünü attı. Ancak beraberliği yakalamaya vakti yetmedi.

Haaland'ın yokluğunda Foden parladı

Manchester City maçında ise Elliot Anderson, karşılaşmanın başlamasından 12 dakika sonra attığı golle gök mavili ekibi öne geçirdi. Ardından Phil Foden, 34. dakikada ikinci golü kaydederek üstünlüğü pekiştirdi.

Ancak AEK Atina, ikinci yarının başlamasından 7 dakika sonra Stavros Pilios ile farkı bire indirdi. Buna karşın Rayan Cherki, 57. dakikada farkı yeniden ikiye çıkardı.

Foden, 65 ve 76. dakikalarda iki gol daha atarak "hat-trick"ini tamamladı ve golcü Erling Haaland'ın yokluğunda gök mavili ekibi büyük bir galibiyete taşıdı. Teknik direktör Enzo Maresca, Haaland'ı dinlendirmeyi tercih ederek maç boyunca yedek kulübesinde tuttu.