Video: Liverpool'u mağlup ettikten sonra Vitinha'nın zarif hareketi

Paris Saint-Germain'in Portekizli orta saha yıldızı Vitinha, dün Çarşamba günü Liverpool maçının ardından saygı uyandıran davranışıyla nezaketin örneğini sergiledi.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Parc des Princes'te Liverpool'u hem performans hem de skor olarak üstünlük kurarak 2-0 mağlup etti.

Yarı finale yükselecek takımı belirlemek için rövanş maçı önümüzdeki Salı günü Anfield Stadyumu'nda oynanacak ve kazanan takım Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Vitinha'nın orta sahada bir kez daha üst düzey bir performans sergilediğini, oyunun ritmini kontrol ettiğini ve birçok topu geri kazandığını belirtti.

Sitede şöyle denildi: "Ancak olağanüstü performansının yanı sıra, Portekizli orta saha oyuncusu maç sonrası da zarif bir jest yaptı. Liverpool oyuncularının ısınma antrenmanını bitirmesini, yani yaklaşık 15 dakika bekledi ve 18 yaşındaki Tre Nyoni ile formalarını değiştirdi."

Fransız site, bu hoş jestin sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını belirtti.

Vitinha maçın tamamında sahada kalırken, Niouni 90+1. dakikada Jeremy Frimpong'un yerine oyuna girdi.

İki takımın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaştığı ve Paris Saint-Germain'in penaltı atışları sonucu galip gelerek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandığı hatırlanıyor.

