Video: Liderlik koltuğunda olmasına rağmen, Galatasaray efsanesi Jesus'a ateş püskürdü

Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
Liderlik koltuğunda olmasına rağmen, Galatasaray efsanesi Jesus'a ateş püskürdü

Al Nassr FC - Al Najma
Portekizli teknik direktör sert eleştirilere maruz kalıyor

Suudi Al-Nassr kulübü, rakibi Suudi Al-Hilal'den 5 puanlık rahat bir farkla Roshen Profesyonel Ligi'nde liderlik koltuğunda oturmasına rağmen, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus eleştirilerden kurtulamadı.

Jesus, "Al-Alamy"nın efsanelerinden birinin sert saldırısına maruz kaldı. Bu isim, takımın teknik performansının kadrodaki büyük isimlerin ağırlığını yansıtmadığını belirterek, olumlu sonuçların oyun tarzındaki bazı bariz kusurları gizleyemediğini vurguladı.

Al-Nassr, 27. haftada Al-Najma'yı 5-2 mağlup ederek 70 puana ulaştı ve Al-Hilal ile Al-Ahli'yi 5 puan farkla geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.

Al-Nassr efsanesi Yusuf Khamis, "Al-Muntasif" programında yaptığı açıklamada, "Jesus geçmişteki hatalardan ders almalı, çünkü önceki tarzı ilk yarıda çok fazla puan kaybına neden oldu" dedi.

Konuşmasına şöyle devam etti: "Şu anki şiddetli rekabet ortamında Al-Nassr'ın bu puanlara ihtiyacı olacağını düşünüyorum, ancak ilk yarıya dönüp baktığımızda, Portekizli teknik direktörün birkaç ciddi hata yaptığını görüyoruz."

"Jesus, rakiplerin ileriye çıkmış savunmalarına karşı aşırı hücumda bulundu ve çok fazla baskı uyguladı, bu da çok sayıda gol yememize neden oldu" dedi.

"Ancak Al-Faris, özellikle Al-Hilal maçında disiplin, paslaşma ve diğer konularda birçok hata yaptı" diye ekledi.

Son olarak şunları söyledi: "Portekizli teknik direktör, özellikle sezonun bitmesine 7 hafta kala, geçmişteki hatalardan ders çıkarmalı."



Reklam