28 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk golünü atan İskoçya Milli Takımı, 3. Grup'taki ilk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup ederek 2026 turnuvasına mükemmel bir başlangıç yaptı.

İskoçya, ilk turda Fas'ın Brezilya ile berabere kalmasını fırsat bilerek, 3 puanla 3. Grubun zirvesine oturdu. Haiti ise 0 puanda kaldı.

İskoçya maça güçlü başladı ve sadece 3 dakika sonra Ben Gannon-Dwack'ın şutunu kaleci Johnny Placide'nin kurtarmasıyla erken bir gol atmaya çok yaklaştı.

Takım baskısını sürdürdü, ancak 17. dakikada Scott McTominay'ın şutu direkten dönerek net bir fırsatı kaçırdı.

Karar anı 28. dakikada geldi. John McGinn, İskoçya'nın organize bir atağını takip ederek şutunu çekti, top bir savunma oyuncusuna çarparak yönünü değiştirip ağlara gitti ve 1998'de Craig Burley'nin Norveç'e attığı golden bu yana ülkesinin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetti.

Lawrence Shankland skoru kısa sürede artırmaya çok yaklaştı, ancak kafası direğin yanından geçti. Haiti ise birkaç tehlikeli denemeyle karşılık verdi; bunlardan en önemlisi, kaleci Angus Jan'ın ustaca kurtardığı Robin Providence'ın şutuydu. Ardından savunma, geri seken topu uzaklaştırmayı başardı.

İkinci yarıda Haiti milli takımı maça geri dönmeye çalıştı ve İskoç kaleciye sürekli baskı uyguladı, ancak Angus Jan'ın muhteşem performansı beraberliği engelledi. Jan, son dakikalarda Jose Casimir ve Franzdi Pierro'nun tehlikeli şutlarını kurtardı.

Son dakikalarda savunmada zorlanmasına rağmen, teknik direktör Steve Clarke'ın oyuncuları maçın son düdüğüne kadar üstünlüğünü korudu ve 21. yüzyıldaki ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etti.

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