Inter Miami, ev sahibi Chicago Fire karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 1-1 çevirerek değerli bir puanı kurtardı. Perşembe günü sabaha karşı Soldier Field'da oynanan karşılaşma, 63 bin 94 seyirciyle rekor bir taraftar katılımına sahne oldu.

Robert Lewandowski, erken dönemde ışıkları üzerine çekti; 10. dakikada attığı çarpıcı bir röveşata golüyle Chicago Fire'a öne geçme fırsatı verdi. Ardından Casemiro, ikinci yarıda Lionel Messi'nin ortasında kafayla topu ağlara göndererek Inter Miami adına beraberliği getirdi.

Lewandowski erken vurdu

Lewandowski, 10. dakikada gösterişli bir şekilde attığı golle ev sahibini öne geçirdi ve Chicago'ya Inter Miami karşısında ideal bir başlangıç yaptırdı.

Gol, son yıllarda Avrupa futbolunun en öne çıkan iki yıldızını, Lewandowski ve Messi'yi, ABD'nin en ünlü futbol stadyumlarından birinde bir araya getiren bir maçta geldi.

Messi'nin ortası onu rekora taşıdı

Inter Miami, ikinci yarının başlamasının ardından maça dönmeyi başardı. Casemiro, Messi'nin kullandığı korner atışında yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi ve beraberliği ilan etti.

Bu asist, Messi'nin bu sezon ligdeki 13. asistiydi ve böylece yarışmadaki asist krallığı sıralamasının zirvesine oturdu.

Arjantinli yıldızın hanesinde 18 gol bulunuyor. Amerikan ESPN ESPN ağının haberine göre, böylece 3 farklı sezonda 30 veya daha fazla gol katkısı yapan Amerikan Profesyonel Ligi tarihindeki ilk oyuncu oldu.

Chicago kalecisi, Messi ve arkadaşlarını galibiyetten mahrum etti

Inter Miami son dakikalarda galibiyet golünü bulmaya çalıştı, ancak kaleci Chris Brady'nin performansı buna engel oldu. Brady, 16. dakikada German Berterame'den gelen tehlikeli bir şut da dahil olmak üzere 6 şutu kurtardı ve bu, ilk yarıda yaptığı 3 kritik kurtarıştan biriydi.

Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos, maçın ardından şunları söyledi: "Hücumda hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bana göre maçın en iyi oyuncusu onların kalecisiydi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kaleci, sonuçta oyunun bir parçası. Farklı bölgelerden fırsatlar yarattık ama o görevini iyi yaptı. Oyuncular çok iyi, hatta mükemmel bir maç çıkardı ancak hak ettiğimiz sonucu alamadık."

Rekor taraftar katılımı

Maç, Soldier Field'da 63.094 taraftarın katılımına sahne oldu ve bu, Chicago Fire'ın kendi sahasındaki maçlarda geçen sezon yine aynı karşılaşmada elde edilen önceki taraftar katılımı rekorunu kırdı.

Maç, lig zirvesi mücadelesinde ayrıca bir öneme sahipti; zira Nashville, günün erken saatlerinde Toronto'ya yenilmişti. Ancak beraberlik, Inter Miami'yi liderin 9 puan gerisinde ikinci sırada bıraktı.

Chicago Fire ise gelecek hafta New England Revolution ile karşılaşacağı maçta dördüncü sıradan üçüncülüğe yükselme fırsatına sahip.

Messi tarihi bir başarının peşinde

Inter Miami, ağustos başından bu yana istikrarsız bir dönem yaşıyor; 1 galibiyet ve 2 beraberliğe karşılık 4 mağlubiyet aldı.

Messi ve arkadaşları, şampiyonluk için mücadeleye devam etmeyi umuyor. Inter Miami, 2011 ve 2012 sezonlarındaki Los Angeles Galaxy'den bu yana Amerikan Profesyonel Ligi şampiyonluğunu iki üst üste sezonda kazanan ilk takım olmayı hedefliyor.

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