Cole Palmer, Chelsea'nin cumartesi günü evinde Leeds United'a aldığı utanç verici yenilginin ardından sakat takım arkadaşı Joao Pedro ile sert bir tartışma yaşadı. Stamford Bridge'de Chelsea'nin ikinci yarıda dağılıp taraftarları ve oyuncuları sarsan bir yenilgi almasıyla gerilim yükseldi.

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Maç sonunda tansiyon yükseldi

Emmanuel Emegha'nın 25. dakikada attığı golle öne geçmesine rağmen Chelsea için öğleden sonra işler tersine döndü. Noah Okafor üç dakika sonra eşitliği sağladı. İkinci yarının sekizinci dakikasında Dominic Calvert-Lewin Leeds'i öne geçirdi. Ardından Okafor'un ikinci golü ve Brenden Aaronson'ın maçın uzatma dakikalarında tek başına attığı golle tamamlanan bir gol serisi geldi.

Oyuncular sahadan ayrılırken The Athletic muhabiri Simon Johnson, Palmer ile sakat forvet Pedro arasında “öfkeli bir konuşma” yaşandığını belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Palmer'ın eliyle ağzını kapatarak konuştuğu, ardından Pedro'nun ellerini takım arkadaşının omuzlarına koyup omuz silktiği görüldü. Bunun üzerine İngiltere millî takım oyuncusu, hoşnutsuz biçimde uzaklaştı.

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Alonso maç sonrası yaşanan gerginliğe değindi

Maç sonrası basın toplantısında bir gazeteci, anlaşmazlığın Pedro'nun isteksiz Palmer'ı ev sahibi taraftarları alkışlamaya ikna etmeye çalışmasıyla başladığını öne sürdü. Teknik direktör Xabi Alonso, Stamford Bridge'deki havayı kabul etmekle birlikte olayı büyütmedi.

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Alonso şöyle dedi: “Hayır, hayal kırıklığına uğradık, taraftarlar da hayal kırıklığına uğradı çünkü beklentileri yüksek. Onlar için üzgünüz. Bunu birlikte atlatıp çözümler bulmamız gerekiyor ve şimdi, dediğim gibi, kesinlikle en kolay dönemden geçmiyoruz.”

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“Hassas bir dönemden geçiyoruz ama birlikte çalışmalı ve kenetlenmeliyiz çünkü önümüzde hâlâ çok uzun bir yol var.”

Zor günler geçiren Chelsea'de Alonso üzerindeki baskı artıyor

Bu ağır yenilgi, son beş maçının yalnızca birini kazanan Alonso'nun takımının kötü gidişini sürdürdü. Dahası, bu sonuç Leeds'i Premier League puan tablosunda Chelsea'nin üzerine taşıdı.

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Stamford Bridge'de 90 dakika sahada kalan Palmer, kötü geçen ikinci yarıda takımını toparlayamadı. Bu arada Brezilya millî takım oyuncusu Pedro, uyluk sakatlığı nedeniyle üst üste beşinci maçını kaçırdı ve Chelsea önemli bir hücum seçeneğinden yoksun kaldı.

Alonso, Chelsea cuma günü Nottingham Forest ile karşılaşmadan önce soyunma odasında uyumu hızla yeniden sağlamalı. Chelsea'nin kötü gidişine son verip taraftarların yüksek beklentilerini karşılayabilmesi için Alonso'nun “hassas dönem” diye nitelendirdiği süreci atlatması ve oyuncular arasındaki gerilimin kamuoyu önünde yaşanmasını önlemesi kritik önem taşıyor.

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Pedro'nun tamamen iyileşmesi de cuma günkü maç öncesinde çözülmesi gereken bir başka önemli konu. Chelsea, forvetin millî maç arasından sonra forma giymesini umuyordu ancak Alonso cuma günü oyuncunun hâlâ antrenmanlara dönmediğini açıkladı. Bu nedenle Pedro'nun Forest karşısında oynayıp oynayamayacağı belirsiz.