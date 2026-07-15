Video: Lautaro Martínez, İngiltere’yi mahvetti… Arjantin, Brezilya’nın tarihi rekoruna ulaştı

Yedek oyuncu Lautaro Martínez, Çarşamba akşamı Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile oynanan maçta Arjantin adına galibiyet golünü attı.

İngiltere, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle 85. dakikaya kadar 1-0 önde gidiyordu, ancak Enz Fernández ceza sahası dışından attığı müthiş bir şutla skoru eşitledi.

90+2. dakikada Lautaro, Lionel Messi'nin ortasına muhteşem bir kafa vuruşuyla ikinci golü atarak Arjantin'i finale taşıdı.









"Stats Foot" ağı, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar 19 gol attığını ve bunun, 1970'teki Brezilya'dan (19) bu yana tek bir turnuvada bir takımın kaydettiği en yüksek toplam gol sayısı olduğunu belirtti.

Arjantin, önümüzdeki Pazar günü İspanya ile oynayacağı final maçında bu rekoru tek başına eline geçirme fırsatı bulacak.







