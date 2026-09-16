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Video: Lamine Yamal, Suudi bir oyuncuyu taraftarlarla karşı karşıya getirdi

Mamelodi Sundowns FC - Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
L. Yamal
M. Abdulrahman
Barcelona
Güney Afrika
Suudi Arabistan
İspanya

Ne oldu?

Al Ahly'nin savunmacısı Mohamed Abdelrahman, önümüzdeki cumartesi akşamı Kıtalar Kupası'nda Güney Afrika ekibi Sundowns ile yapılacak karşılaşmaya hazırlık için havaalanına giden takım kafilesi içinde göründükten sonra, tartışma yaratan görünümü nedeniyle geniş bir taraftar kesiminin eleştiri oklarının hedefi oldu.

Suudi oyuncu, dolaşıma giren bir video görüntüsünde taraftarların şaşkınlığına yol açan bir giyim tarzıyla göründü; şortun dikkat çekici şekilde aşağıda durmasıyla ortaya çıkan bu tarz, Barcelona'nın kanat oyuncusu İspanyol Lamine Yamal'ın birçok kez sergilediği bir tavırdı, ancak Arap toplumlarındaki bir kesim taraftar nezdinde aynı kabulü görmüyor.

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Dikkat çekici olan, Mohamed Abdelrahman'ın bu tarzının taraftarların zihninde Yamal'ın görünümlerini yeniden canlandırmasıydı; Yamal, saha dışındaki görünümlerinde kendine has bir tarz çerçevesinde pantolonunu veya şortunu aşağıda giymesiyle tanınıyor.

Ancak Al Ahly oyuncusunun aynı şekilde görünmesi, olayın sadece gelip geçici bir kare olmadığı bir zamanlamada geldi; kameralar oyuncuyu takım kafilesi içinde yakaladı ve fotoğrafı ile video görüntüsü "X" platformunda hızla yayıldı.

FIFA Intercontinental Cup
Mamelodi Sundowns FC crest
Mamelodi Sundowns FC
SFC
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Taraftarlar görüntüyü geniş çapta paylaştı; özellikle taraftarların Suudi kulüp oyuncularını toplumun yapısına ve yerel kültüre uygun kıyafetlerle görmeye alışkın olması nedeniyle, oyuncunun görünümünü eleştiren bir yorum dalgası ortaya çıktı.

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Tepkiler, olayı sadece kişisel bir giyim tercihi olarak değerlendirenler ile bu tür görünümlerin bir Suudi takımının kafilesi içinde ortaya çıkmaya uygun olmadığını düşünerek oyuncuya sert eleştiriler yönelten diğer taraftarlar arasında ikiye bölündü.

Takımın şu anki odağı yaklaşan kıtalar arası karşılaşmaya yönelik olsa da, oyuncunun sefer öncesi görünümü geniş bir yorum ve eleştiri malzemesine dönüşünce bu kare "X" platformundaki çok sayıda takipçinin konuşma konusu haline geldi.

Al Ahly, cumartesi akşamı Güney Afrika ekibi Sundowns ile yapacağı karşılaşmaya hazırlanıyor; takımın olumlu bir sonuç almaya çalışacağı bu maçta, ancak sahaya çıkmadan önce Mohamed Abdelrahman, taraftarların etkileşimini alevlendiren görünümü nedeniyle takım arkadaşlarının önüne geçerek tüm dikkatleri üzerine topladı.

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