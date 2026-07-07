Video: Lamine Yamal, Ronaldo'ya karşı sergilediği tavırla dikkatleri üzerine çekiyor

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda iki takımın karşılaşmasının ardından Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo’ya karşı sergilediği tavırla dikkatleri üzerine çekti.

İspanya Milli Takımı, Mikel Merino'nun uzatma dakikalarında attığı tek golle Portekiz'i mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, Portekiz Milli Takımı turnuvaya veda etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Ronaldo, ülkesinin turnuvadan elenmesinden etkilenmiş görünüyordu ve saha içinde üzüntü belirtileri sergiledi. ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen bu Dünya Kupası’nın uluslararası kariyerindeki son turnuva olacağını açıklamış olan Ronaldo, Dünya Kupası şampiyonluğu için yarışma şansını sonsuza dek kaybetmişti.

Lamine Yamal, Portekizli yıldızın yanına giderek elini sıktı ve ardından onu kucakladı. Portekiz’in turnuvadaki serüveninin sona ermesinin ardından destek ve teselli göstermek amacıyla yaptığı bu insani jest, geniş ilgi gördü.

İspanya milli takımı, çeyrek finalde Belçika ile zorlu bir maça hazırlanıyor. Romelu Lukaku'nun takım arkadaşları, bu sabah Salı günü ABD milli takımını 4-1'lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etti.