Video: Lamine Yamal, Real Betis filelerini olağanüstü bir golle havalandırdı

Barcelona'nın yıldızı İspanyol Lamine Yamal, İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftası kapsamında iki takımı La Cartuja Stadı'nda karşı karşıya getiren mücadelenin başlamasından yalnızca 10 dakika sonra Real Betis ağlarına olağanüstü bir gol bırakarak Katalan ekibine kendi imzasını taşıyan harika bir golle öne geçmeyi armağan etti.

Gol, nefes kesen bir bireysel hareketin ardından geldi. Yamal, topu Barcelona'nın orta sahasında kazandıktan sonra Fransız Jules Koundé ile pas alışverişinde bulundu, ardından ceza sahasına doğru hareketlendi ve çalım becerisini kullanarak Facundo Bernal'ı geçtikten sonra ceza sahasının sağ tarafından sol ayağıyla çektiği falsolu şutla topu ağlara gönderdi.

Gol, La Cartuja Stadı'ndaki seyircilerin takdirini kazanırken, Barcelona teknik direktörü Alman Hansi Flick de inatçı bir rakip karşısında bireysel yeteneğiyle farkı yaratan genç oyuncusunun ortaya koyduğu performansa duyduğu hayranlığı yansıtan bir şekilde golü kutladı.

Yamal bu sezon dikkat çeken çıkışını sürdürüyor; İspanya La Liga'da gol sayısını 8'e yükseltti, buna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı bir gol de eklendi. Ayrıca farklı kulvarlarda, 5'i La Liga'da ve 4'ü Avrupa kupalarında olmak üzere 9 asist yaptı.