Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Barcelona'nın Mestalla Stadı'nda Valencia ile oynadığı karşılaşmada neredeyse imkansız bir açıdan çektiği düşen bir vuruşla muhteşem bir gol kaydederek Ballon d'Or ödülündeki rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi ve Londra'da düzenlenmesi beklenen tören öncesinde ödül yarışındaki varlığını güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Gol, Fermin Lopez'in kritik pasının ardından geldi. Lopez, Valencia savunmasının üzerinden çapraz koşuya kalkan Yamal'a nokta atışı bir top gönderdi. İspanyol kanat oyuncusu ise sol ayağıyla müdahale ederek topu şaşırtıcı bir şekilde kaleci Dimitrievski'nin üzerinden ağlara gönderdi ve tüm dikkatleri üzerine çeken bir an yaşattı.

Yamal bununla da yetinmedi; 10 dakika dolmadan bir kez daha fileleri havalandırdı ancak maçın hakemi, ayağının Valencia'nın son savunmacısının çok az önünde kalması nedeniyle son derece küçük bir farkla oluşan ofsayt sebebiyle VAR müdahalesinin ardından golü iptal etti.

Yamal birkaç dakika içinde ikinci golünü kaydetmekten mahrum kalsa da Mestalla'daki güçlü başlangıcı, birkaç santimlik farkla biri geçerli sayılan diğeri iptal edilen iki golü kısa sürede kaydederek içinde bulunduğu üstün teknik durumu yansıttı.

19 yaşındaki oyuncu son dönemdeki parlak performansını sürdürüyor. Geçen hafta Rayo Vallecano karşılaşmasında iki gol atmasının ardından Barcelona ile son iki maçta gol sayısını 3'e çıkardı ve böylece Ballon d'Or için yarışacak en önemli adaylar arasındaki yerini güçlendirdi.