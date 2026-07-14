Video: Lamine Yamal’ın babası, Fransa maçı öncesinde gazetecilere öfkeyle tepki gösterdi

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal'ın babası, bu akşam 2026 Dünya Kupası yarı finalinde "La Roja"nın Fransa ile oynayacağı maçtan birkaç saat önce bir grup gazeteciyle tartışmaya girdi.

"Foot Mercato" sitesine göre, İspanya'daki bir parkta otururken "La Roja"nın Dünya Kupası'ndaki sonuçları için tebrik etmek üzere yanına yaklaşan bir grup gazeteciye, genç Barcelona yıldızı Lamin Yamal'ın babası Munir Nasraoui sert bir tepki gösterdi.

Bir bankta oturan Nasraoui, fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olduğu belliydi. Ayağa kalkarak, orada bulunanlardan fotoğraf çekmeyi bırakmalarını ve onu rahat bırakmalarını istedi ve “Lütfen, fotoğrafımı çekmeyin. Teşekkür ederim,” dedi. Bu sözler, İspanyol yıldızın babasını tebrik etmek isteyen bir gazeteciye yanıt olarak sarf edildi.

Ardından, “Beni tebrik etmek zorunda değilsiniz” diye ekledi; ancak gazeteciler oradan ayrılmayınca sinirlendi ve “Ne istiyorsunuz, telefonumu üzerinize mi fırlatayım, ne?” diye sordu.

Sosyal medyada geniş çapta yayılan videoda, adamın eliyle işaret ederek saygı talep ettiği ve gergin bir sözlü tartışma yaşadığı görülüyor. Bu olay, Salı günü Fransa ile İspanya arasındaki maçtan sadece birkaç saat önce, kısa sürede geniş çapta yayıldı.







