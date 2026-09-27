Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, Hans Flick yönetimindeki takımının gelişiminden bahsetmekle yetinmedi; Mısırlı Hamza Abdülkerim'e özel bir övgüde bulunarak onu parlak bir gelecek beklediğini söyledi. Ayrıca Muhammed Salah ve Mısır Milli Takımı hakkında da konuştu ve futbol tarihinin en iyi oyuncusuna dair tercihini de netleştirdi.

Yamal, "ON Sport" kanalında yayınlanan "Kahire'den" programına yaptığı açıklamalarda, Barcelona'nın bu sezon oyuncular arasındaki anlayış ve uyum açısından büyük bir sıçrama yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Takım için oynuyoruz ve hedefimiz her zaman kazanmak."

Sahada keyif almak ile Flick'in talimatlarını uygulamak arasındaki dengeyi kurmaya dair ise şu açıklamayı yaptı: "Var gücümle oynamaya, fark yaratmaya ve takım için elimden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorum, ancak asıl görevim dengeyi sağlamak. Takım, çok sayıda oyuncunun varlığına uyum sağlıyor ve her oyuncu yaptığı işte özel."





Hamza Abdülkerim'e özel övgü

Yamal, Hamza Abdülkerim'in yeteneklerine hayranlığını dile getirerek şöyle konuştu: "Çok gol atan bir forvet, yüksek bir uyum sağlama kapasitesine sahip ve onu parlak bir gelecek bekliyor. Mükemmel bir forvet olmasını sağlayacak tüm özelliklere sahip ve takım için çok gol atacak."

Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Afrikalılar konusunda ise şunları söyledi: "Ballon d'Or'a her zaman çok sayıda Afrikalının aday gösterilmesini dilerim, ancak bence Ballon d'Or performansla ilgilidir, milliyetle değil."













Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra motivasyonu nasıl koruduğuna dair ise Yamal şunları söyledi: "Sükûnetle ve daha fazlasını başarma arzusuyla. Kimse kazanmaktan sıkılmaz."

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimaline dair ise şunları ekledi: "Şansın bizden yana olması ve şampiyonluğu kazanmak için oynamamız gerekiyor. Bu yıl kupayı kazanmayı diliyorum."









Messi mi, Pelé ve Maradona mı?

Barcelona'nın yıldızı, Mısır Milli Takımı hakkında da konuştu: "Herkes Mısır'ın özel oyunculara sahip olduğunu biliyor ve Arjantin karşısında bu düzeyde bir performans bekliyordum. Mısır Milli Takımı sadece fiziksel değil, teknik açıdan da özel bir seviyeye sahip."

Yamal, Muhammed Salah'ı da överek "Muhammed Salah harika ve çok önemli bir oyuncu." dedi ve ardından Hamza Abdülkerim'e özel bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Bir efsane olacak beceriye ve kapasiteye sahip."

Yamal, futbol tarihinin en iyisinin Lionel Messi, Pelé ve Diego Maradona arasında kim olduğu sorulduğunda tercihini netleştirdi ve Barcelona'nın yıldızı şöyle konuştu: "Messi. Gördüklerimden ve izlediklerimden yola çıkarak, sunduğu ve sunmaya devam ettiği her şeyle Messi'yi seçerim."



















