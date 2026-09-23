Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün çarşamba akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan ve Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" A Grubu ilk hafta müsabakaları kapsamındaki maçta Kuveyt Milli Takımı'nı 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşma, günün erken saatlerinde Irak ile Umman'ı bir araya getiren ve 1-1 sona eren ilk maçın ardından iki takımın turnuvadaki serüveninin açılışı oldu.

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Suudi Arabistan Milli Takımı maça hücum üstünlüğüyle başladı ve Abdullah el-Hamdan, 3. dakikada erken bir fırsatı harcadı. Ardından Kuveytli kaleci Suud el-Havşan, 11. dakikada Hasan Kadeş'in tehlikeli girişimini önledi. Kuveyt ise 16. dakikada Ayid el-Reşidi ile karşılık verdi.

İptal edilen gol

İlk yarı, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın bir golünün iptaliyle geçti. Orta saha oyuncusu Muhammed Kannu'nun sağ kanattan yaptığı akının ardından top takım arkadaşı Muhammed Ebu'l-Şamat'a gitti ve o da Kuveyt filelerine sert bir şut çekti. Ancak Kannu'nun ayağının, Kuveytli oyuncu Muaz el-Zaferi'nin ayağına basması sebebiyle gol 37. dakikada iptal edildi.

İkinci yarıda Suudi Arabistan, Kuveyt savunması üzerindeki baskısını sürdürdü ancak hakimiyetini gole çeviremedi. Nihayet top sol taraftaki Hemmam el-Hemmami'ye ulaştı; onun yaptığı ortayı Kuveytli defans oyuncusu Yusuf el-Hakkan kafayla uzaklaştırmaya çalıştı, fakat topu 73. dakikada bunun yerine kendi kalesine yönlendirdi.

Birkaç dakika sonra Suudi Arabistan kalecisi Nevaf el-Akidi, sahayı terk etmesine yol açan ağır bir sakatlık yaşadı ve 83. dakikada yerine takım arkadaşı Muhammed el-Uveys girdi.

Suudi Arabistan, maçın son dakikalarında hücum eğilimini sürdürdü ancak Kuveytli kalecinin ataklar karşısındaki direnişi nedeniyle herhangi bir yenilik görülmedi ve karşılaşma Suudi Arabistan'ın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

"Körfez 27" müsabakaları, iki gruba dağılmış 8 milli takımın katılımıyla, 23 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında Cidde şehrinde düzenleniyor.

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