Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Ahmed el-Yusuf, "Mavi"nin Körfez Kupası "Körfez 27" şampiyonluğu için mücadele etmek amacıyla Cidde'ye geldiğini vurguladı.

Kuwait Sports kanalına konuşan el-Yusuf şunları söyledi: "Şüphesiz katıldığımız her turnuvada mücadele etmek için milli takımı hazırlıyoruz, sonuç ise Allah'ın izniyle olacaktır."

Kuveyt Milli Takımı, "Körfez 27"deki maçlarına, kardeşi Suudi Arabistan'a karşı Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde bulunan "El-İnma" stadında oynanacak müsabakayla başlayacak. Kuveyt, Irak ve Umman Sultanlığı'nın da yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.

Körfez Kupası'nın bu edisyonu 23 Eylül ile önümüzdeki 6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

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El-Yusuf sözlerine şöyle devam etti: "Körfez Kupası turnuvasının yaşı artık elli yılı geçti ve herkes onu kazanmaya çalışıyor, herkes en iyi şekilde hazırlanıyor. İnşallah dürüst bir rekabet olur, en önemlisi de bu ve bu edisyon başarılı geçer."

On birinci şampiyonluğa susamış Kuveyt taraftarları için bir sürprizi de açıklayan el-Yusuf şunları söyledi: "Yarından itibaren Cidde'de çalışmaya başlayacak bir taraftar birliği oluşturduk, ayrıca şu ana kadar Mavi'nin maçlarını izlemek üzere yaklaşık 650 taraftarı taşımak için 3 uçak temin ettik."

El-Yusuf sözlerine şöyle ekledi: "Krallık'ta büyük sayılarda bulunan Kuveyt vatandaşlarına ilaveten başka seferlerin de olmasını bekliyoruz. Katılmak isteyen herkes için, her şeyi kolaylaştırmak amacıyla Cidde'deki taraftar birliği duyurusunu yayınlayacağız."









Bu konuda Suudi yetkililerle iş birliği hakkında da şunları belirtti: "Suudi Arabistan Krallığı sınır kapılarından havalimanlarına kadar kapılarını her zaman Kuveyt halkına açıyor."