Video: Kurtarıcı Kolo Muani, Juventus Cagliari sürprizinden kurtuldu

Juventus, konuk olduğu Cagliari karşısında yenilgiden son dakikalarda kurtuldu ve Fransız Randal Kolo Muani'nin 81. dakikada kaydettiği golle 1-1 berabere kaldı.

Bu akşam oynanan ve İtalya Ligi'nin altıncı haftası kapsamında yer alan karşılaşmada ev sahibi ekip, maçın 20. dakikasında Daniel Maldini'nin golüyle öne geçmişti.

Cagliari maça, ilk beş haftada 4 galibiyet (ve bir yenilgi) alarak girdi; Juventus ise 3 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle sahaya çıktı. Milli ara öncesinde Atalanta'yı 2-0 yenen Torino ekibi, üst sıralardaki takımlara doğru ilerlemeyi sürdürmeyi hedefliyordu.

Juventus maça erken bir baskıyla başladı, ancak Cagliari kısa sürede karşılaşmanın havasına girdi. Papy Sarr 9. dakikada topu üst direğin üzerinden aşırdı; ardından Nicolas Gonzalez 15. dakikada ceza sahası içinden topu direğin yanından dışarı göndererek yakın mesafeden bir fırsatı harcadı.

Cagliari 20. dakikada konuğunu cezalandırdı. Maldini sol kanattan hareketlendi, ardından şutunun sekmesinin peşinden gitti ve Pal Mendy'nin topu kendisine geri döndüren dokunuşundan faydalanarak sol ayağıyla topu ağlara gönderdi.

Weston McKennie 17. dakikada sarı kart gördü. Juventus ise gerçek bir tehdit oluşturmadan topa sahip olmayı sürdürdü ve ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ikinci yarının başında iki değişiklik yaptı; Francesco Conceicao ve McKennie'nin yerine Edon Zhegrova ile Kerim Alajbegovic oyuna girdi. Cagliari ise Juan Rodriguez'in yerine Alessandro Deiola'yı sahaya sürdü.

Juventus girişimlerini yoğunlaştırdı; Caprile 64. dakikada Zhegrova'nın şutunu kurtardı. Ardından Kolo Muani 81. dakikada, oyuna sonradan giren Alajbegovic'in ortasını kafayla ağlara göndererek beraberliği sağladı.

Aynı Fransız forvet, 85. dakikada Bianconeri'ye galibiyet golünü getirmeye çok yaklaştı. Alajbegovic'in bir başka ortasına yakın mesafeden dokunan oyuncunun vuruşunda top üst direğe çarptı, ardından Nick Woltemade'ye döndü; onun denemesini de Caprile kurtardı.

88. dakikada Caprile, Kolo Muani'nin vole vuruşunu kurtardı, ardından ofsayt bayrağı kalktı.

Cagliari uzatma dakikalarında bir fırsat yakaladı, ancak Alessandro Romano 90+1'de, Juventus savunmasının uzaklaştırdığı bir serbest vuruşun ardından kendisine gelen topu kale dışına gönderdi.

Hakem, 90+3'te Zhegrova'nın ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından Juventus'un penaltı itirazını reddetti; temasın faul kararı verilmesini gerektirmediğini değerlendirdi. Son dakikalarda skor değişmedi ve iki takım karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.