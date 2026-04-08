Video: Kupa maçı sonrası yaşanan olaylar... Barcelona taraftarları, Atlético Madrid'in otobüsüne saldırdı

Bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde, Atlético Madrid'in otobüsü Barcelona taraftarlarının saldırısına uğradı.

Geçen ay, İspanya Kralı Kupası yarı finalinin ikinci ayağında oynanan Barcelona-Atlético Madrid maçı öncesinde, bazı aşırı Barcelona taraftarları, takımın stadyuma varmadan önce otobüsün camını kırmıştı.

"Marca" gazetesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu olay, Kral Kupası yarı finalinin rövanş maçı sırasında Camp Nou'ya yapılan önceki ziyarette de yaşanmıştı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı başlamadan önce tekrarladı. Atlético otobüsüne nesneler atıldı ve iki cam kırıldı" dedi.

Gazete şöyle devam etti: "Bu sefer olay, Camp Nou'ya giden caddenin hemen önündeki caddede meydana gelmiş olsa da, ancak gerçek şu ki, her iki durumda da Atlético Madrid takım otobüsü asgari güvenlik koşulları altında stadyuma ulaşamadı; otobüs, takım üyelerine herhangi bir zarar vermese de maddi hasara yol açan bir nesne yağmuruna maruz kaldı."

Ve şöyle devam etti: "Özellikle, hasar sürücü tarafındaki ön camda yoğunlaşıyor ve bu cam tamamen kırılmış durumda. Ne yazık ki bu olay münferit bir olay değil; Atlético Madrid, önceki ziyaretlerinde de aynı duruma maruz kaldıkları için bu olaydan dolayı daha da öfkelendi."

"Sport" gazetesi, otobüse verilen hasarı göstermek için bir video yayınladı.