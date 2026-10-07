Video: Küfürler ve hakaretler, Arjantin Federasyonu Başkanı Messi'nin veda maçının kurbanı oldu

Arjantin Milli Takımı'nın Benin karşısına çıkacağı maçın başlamasına dakikalar kala, Monumental Stadı'nda düzenlenen Lionel Messi'ye veda töreninde bir grup taraftar, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio "Chiqui" Tapia aleyhine tezahüratta bulundu.

Bu tezahüratlar, maçtan sonra da insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen gösteri sırasında tekrarlandı.

Arjantin gazetesi La Nación'a göre, seyirciler maçı izlemek için stada girmeye devam ederken taraftarlar, "Chiqui Tapia, seni ispiyoncu, Chiqui Tapia seni yolsuz, seni orospu çocuğu" diye tezahürat yaptı.

Tezahüratlar başlangıçta Centenario'nun üst tribününden yükseldi ve dakikalar ilerledikçe stadın diğer bölgelerine, ünlü Sívori tribünü de dahil olmak üzere yayıldı.

Sívori, Monumental Stadı'nın en önemli tribünlerinden biri olarak kabul ediliyor ve özellikle üst kesiminde River Plate taraftarlarının gürültülü varlığıyla biliniyor.

Arjantinli gazeteci Juanma Tucci ise X üzerinden şunları söyledi: "İnsanlar, Arjantin-Benin maçının başlamasına dakikalar kala Monumental Stadı'nda Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı'na hakaretler yöneltti. Arjantin futbolunu yıkmak hafife alınacak bir şey değil."

Ardından, maç biter bitmez tezahüratlar yeniden başladı. İnsansız hava araçlarıyla Messi'ye bir selamlama yapılırken Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı bir kez daha yuhalandı.