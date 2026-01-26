VİDEO: KSI, Adebayo Akinfenwa ile birlikte sunduğu en son "Beast Mode On" podcast'inde Sidemen ile YouTube'daki şöhretini, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu şansını, Jake Paul ve Tommy Fury ile boks maçını ve daha fazlasını konuşuyor
"Beast Mode On" podcast'inin son bölümünde Adebayo Akinfenwa, YouTube yıldızı KSI ile bir araya gelerek, Sidemen grubuyla elde ettiği başarıdan boksör ve müzisyen olmaya kadar uzanan inanılmaz kariyerini ele alıyor. Hayat boyu Arsenal taraftarı olan Akinfenwa, Gunners'ın Premier Lig şampiyonluğu hasretine nihayet son verme çabaları sırasında takıma duyduğu sevgiden bahsediyor ve form düşüklüğü yaşayan forvet Viktor Gyokeres hakkında gerçek düşüncelerini paylaşıyor.
Hayatına samimi bir bakış sunan KSI, genç yaşta tanınmanın getirdiği deneyimleri, platformunun hızla büyümesiyle birlikte erken yaşta maruz kaldığı baskıyla başa çıkma sürecini ve YouTube’un en büyük topluluklarından birini kurma ve yönetmenin gerçeklerini anlatıyor. Ayrıca Jake Paul ve Tommy Fury ile yaptığı büyük boks maçlarını, Trippie Redd gibi isimlerle müzik dünyasına adım atışını ve daha pek çok konuyu ele alıyor.