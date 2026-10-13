Suudi Arabistan ekibi Hilal'in Senegalli savunmacısı Kalidou Koulibaly, bugün salı günü iki takımı karşı karşıya getiren Elit AFC Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci hafta mücadelesinde topu kale çizgisi üzerinden uzaklaştırarak takımını kesin bir golü yemekten kurtardı.

Söz konusu an 77. dakikada yaşandı; skor Hilal'in 2-0 önde olduğunu gösterirken, Koulibaly kritik anda sahneye çıktı ve takımını, özellikle Katar ekibinin kendi sahasında ve taraftarları önünde oynadığı düşünüldüğünde Sadd'ı son çeyrek saatte maçın havasına geri döndürebilecek bir golden kurtardı.

Hilal'in savunmacısı, tam zamanında müdahale edip topu kale çizgisini geçmeden uzaklaştırarak ev sahibi ekibi farkı azaltmaktan ve son dakikaları alevlendirmekten mahrum bıraktı ve takımının üstünlüğünü sona kadar korudu.

Koulibaly'nin kritik müdahalesi, Faslı kaleci Yassine Bounou'nun turnuvanın bu sezonunda Hilal ile ilk kez kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu. Bounou, ilk haftada Katar ekibi Garrafa ile oynanan karşılaşmada (2-1) bir gol yemişti.

Hilal'in Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde Sadd maçı öncesindeki son kalesini gole kapatma performansı, turnuvanın geçen sezonunda lig aşamasının yedinci haftasında 9 Şubat 2026'da Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şebab el-Ehli ile oynadığı ve golsüz berabere sonuçlanan maça dayanıyordu; Yassine Bounou bunu Sadd karşısında tekrarlamayı başardı.

Hilal, karşılaşmayı kendi lehine sonuçlandırmayı başardı ve puanını 6'ya yükselterek iki hafta sonunda Elit AFC Şampiyonlar Ligi puan durumunun zirvesine yerleşti. Katar ekibi Sadd ise turnuvadaki ikinci yenilgisini almasının ardından puansız şekilde son sırada kaldı.



