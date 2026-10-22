Nassr kulübü, Suudi Roshn Ligi'nde Neom karşısında elde ettiği zorlu galibiyetin perde arkasını, Portekizli kaptanı Cristiano Ronaldo'nun oynadığı rolü ve Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou'nun katkısını paylaştı.

Nassr, önceki gün salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasına denk gelen karşılaşmada, konuğu Neom'u 1-0 mağlup etti.

Nassr kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabından, maç öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan öne çıkan perde arkası anları içeren bir video yayımladı. Bunların en dikkat çekenleri ise Postecoglou ve Ronaldo'nun yaptığı motivasyon konuşmalarıydı.

Portekizli yıldız, maçtan önce şöyle dedi: "Devam edelim beyler, galibiyetlere devam edelim, galibiyet üstüne galibiyet üstüne galibiyet. İyi oynuyoruz ve mükemmel bir dönemden geçiyoruz, tam anlamıyla hazırız, bu yolda devam edelim."

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Maçta Ronaldo mütevazı bir performans sergiledi; ilk yarının uzatma dakikalarında bir penaltı kaçırdı, ancak oyundan çıkarılmadan maçı sonuna kadar tamamladı.

Bu performans, Portekizli yıldızın geniş çaplı eleştirilere maruz kalmasına yol açtı; hatta Nassr kulübünün efsanesi Fahad Al-Hurayfi, düşen performansı nedeniyle ondan futbolu bırakmasını istedi.

Hatırlatmak gerekirse, Ronaldo bu sezonun başından bu yana Nassr ile 10 maça çıktı ve bu maçlarda yalnızca 5 gol atmayı başardı; bu da her iki maçta bir gol ortalamasına denk geliyor.