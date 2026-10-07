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Video: Körfez şampiyonları Cidde Kornişi'nde: Suudi Arabistanlı oyuncular şampiyonluğu kutluyor

Suudi Arabistan - Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Coşkulu kutlamalar

Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncuları, Arap Körfezi Kupası "Khaleeji 27" şampiyonluğunu Cidde Kornişi'nde üstü açık otobüsle yaptıkları turda, coşku dolu bir taraftar atmosferinde kutladı.

Suudi Arabistan oyuncuları ve teknik ekibi, kupayı taşıyarak başarılarını kutladıkları otobüsün içinde görüldü; yol boyunca iki tarafta toplanan büyük taraftar kalabalığı ise oyuncuları selamlayarak şampiyonluk sevincine ortak oldu.

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Suudi taraftarlar üstü açık otobüsün geçişine büyük bir coşkuyla eşlik etti; tezahüratlar ve ezgiler yükseldi, Suudi bayrakları her yerde dalgalandı ve ortam büyük bir kutlama havasına büründü.

Suudi Arabistan Milli Takımı, final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 yenerek Khaleeji 27 şampiyonluğunu elde etmiş ve kupayı Cidde'de kendi taraftarları önünde kazanmıştı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın şampiyonluk kutlamaları Cidde sokaklarında devam ederken, oyuncuların ve taraftarların Körfez Kupası'nda yeniden şampiyonluk kürsüsüne çıkmanın sevincini yansıtan bir manzara ortaya çıktı.

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