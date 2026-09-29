Umman Millî Takımı oyuncusu Musab el-Şaksi, Körfez Arap Kupası'nın 27. edisyonunda ("Körfez 27") Kuveyt Millî Takımı'nın filelerine turnuvanın en tuhaf golünü kaydetti.

Umman Millî Takımı, Kuveyt karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı çevirerek 3-1'lik heyecanlı bir galibiyet elde etti. İki takımı bugün, salı günü, Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda karşı karşıya getiren maç, Körfez turnuvasının grup aşamasının üçüncü ve son turunda oynandı.

Umman Millî Takımı'nın üçüncü golü, oyuncu Musab el-Şaksi'nin bir serbest vuruştan gelen ortayı kafa vuruşuyla filelere göndermesiyle maçın 84. dakikasında geldi.

Bu gol, Umman Millî Takımı'nın fair play kuralı sayesinde Körfez turnuvasının yarı finaline yükselmesine yetiyordu; zira Umman oyuncuları 7 sarı kart görürken Irak Millî Takımı 8 kart görmüştü.

Ancak Musab el-Şaksi son derece coşkulu bir şekilde sevindi; hatta sevinç anında formasını çıkardı. Bu durum sarı kart görmesine yol açtı ve böylece iki takımın kart sayısı, her biri için 8'er ihtar olacak şekilde eşitlendi; bu da onların her konuda eşit hale gelmesine sebep oldu.

Irak ve Umman millî takımları 4'er puan topladı; ilk maçta 1-1 berabere kalmışlardı. Her biri 4 gol atıp 5 gol yedi, ayrıca her biri hiç kırmızı kart görmeden 8'er sarı kart gördü.

Körfez Futbol Kupası'nın, her konuda eşit hale gelmeleri ve birini diğerine üstün kılacak herhangi bir etken bulunmaması nedeniyle, Irak ile Umman arasında tur atlayacak takımı belirlemek için Cidde'deki bir otelde kura çekmesi planlanıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Irak Millî Takımı aynı saatte oynanan maçta Suudi Arabistan Millî Takımı'na 2-0 mağlup olarak tur atlamayı elinden kaçırdı ve Umman'la birlikte kura beklemek zorunda kaldı.



