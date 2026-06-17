Video: Kongo depremi Portekiz’i vurdu… Kötü bir başlangıç, Ronaldo’nun takım arkadaşlarını fırtınanın ortasına attı

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenine, bugün 11. Grubun ilk turunda Demokratik Kongo ile oynadığı ve her iki takımın da birer gol attığı maçta, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir beraberlikle başladı.

Portekiz Milli Takımı, turnuvaya başlarken iki değerli puanı kaybederken, rakibi ise Kolombiya ve Özbekistan'ın da yer aldığı grupta altın değerinde bir puan kazandı. Kolombiya ve Özbekistan, yarın sabah erken saatlerde karşı karşıya gelecek.

Portekiz Milli Takımı maça güçlü bir başlangıç yaptı ve topun tam kontrolünü ele geçirdi; 6. dakikada João Neves, muhteşem bir kafa vuruşuyla golü buldu.





Bundan sonra Portekiz milli takımı, çok sayıda pasla topun kontrolünü elinde tuttu; ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin çok sayıda oyuncuyla kurduğu sıkı savunma karşısında tehlikeli bölgelerden uzak paslar atmak zorunda kaldı.

Portekiz Milli Takımı, Afrika ekibinin kalesine gerçek bir tehlike oluşturamadı; Demokratik Kongo ise ilk yarının uzatma dakikalarının 5. dakikasında, Yohan Wissa’nın muhteşem bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi.









İkinci yarıda Portekiz, galibiyet golünü atmak için yoğun baskı kurdu; bu da Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne tehlikeli kontra ataklar düzenleme fırsatı verdi.

Cristiano, 68. dakikada net bir fırsatı kaçırdı; ortayı tuhaf bir şekilde kale dışına gönderdi.









Portekiz teknik direktörü Roberto Martínez, Conceição, Nelson Semedo, Rafael Leão ve Gonçalo Ramos’u oyuna sokarak durumu değiştirmeye çalıştı, ancak maçın gidişatı değişmedi.