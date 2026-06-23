Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Portugal Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Video: Kongo'daki felaketin anıları... Fil'in tahminleri, Portekiz'i Özbekistan karşısında korkutuyor

Portekiz - Özbekistan
Portekiz
Özbekistan
Dünya Kupası
Portekiz
Özbekistan
ABD

Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşları, Dünya Kupası’nda zorlu bir görevle karşı karşıya

2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan ile oynanacak maç öncesinde, filin maç sonucuna ilişkin tahminleri nedeniyle Portekiz milli takımının taraftarları arasında endişe havası hakim oldu.

Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Salı günü Houston Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan birkaç saat önce, Katar'ın "beIN Sports" kanalları, filin maç sonuçlarına ilişkin tahminlerini içeren her zamanki bölümü yayınladı.

Videoda fil, Portekiz milli takımının Özbekistan'ı yeneceğini tahmin ediyordu; bu tahmin gerçekleşirse, bu turnuvadaki ilk galibiyeti olacak.

Ancak aynı fil, ilk turda Portekiz'in Demokratik Kongo'yu yeneceğini tahmin etmişti; ancak bu gerçekleşmedi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
Özbekistan crest
Özbekistan
UZB

Eğer bu senaryo tekrarlanırsa ve filin tahminleri tutmazsa, Portekiz bir beraberlik tuzağına düşer ve son turda Kolombiya ile oynayacağı maç öncesinde puanını 2'de tutarak son derece zor bir duruma düşer.

Bir beraberlik, özellikle de Kolombiya’nın gruptaki diğer maçta Demokratik Kongo’yu yenmesi durumunda, Portekiz milli takımının grubu lider olarak geçme şansını resmen kaybetmesine yol açabilir.

Reklam