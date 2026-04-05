Video: Kongo'da Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanılmasının ardından tarihi kutlamalar... Fransa'da ise büyük öfke!

Başkent Kinşasa, bugün Pazar günü olağanüstü bir kutlama havasına büründü. Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takım oyuncuları, kıtalararası play-off maçında Jamaika'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandıklarını kutladılar Böylece 50 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na geri dönmeyi garantilediler.

Başkentin sokaklarını saran kutlamalar ulusal bir şenliğe dönüştü; binlerce taraftar, uzun zamandır beklenen bu başarıyı kutlamak için gurur ve sevinç dolu bir atmosferde sokakları dolaşan "Çitalar"ı karşılamak üzere sokağa çıktı.

Medya ve sosyal medya platformlarında, Real Betis'in Espanyol ile oynadığı son maçta forma giymeyen forvet Cédric Bakambu'nun, taraftarların sevincine ortak olurken, formda olduğunu gösteren görüntüler paylaşıldı.

Raporlara göre, oyuncu önümüzdeki Perşembe günü Avrupa Ligi çeyrek finalinde Braga ile oynanacak maçta da forma giyemeyebilir.

Kutlamalar sadece taraftarlarla sınırlı kalmadı; milli takım, Ngeli Uluslararası Havalimanı'na varır varmaz görkemli bir resmi karşılama töreniyle karşılandı. Ülke Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, takımı karşılayarak tarihi başarılarından dolayı tebrik etti.

Ancak eleme sevinci tartışmasız geçmedi. Kutlamalar, oyuncuları Chancel Mbemba ve Arthur Masuaku'nun Fransa'ya dönüşünün gecikmesi nedeniyle, başta Fransız kulüpleri Lille ve Lens olmak üzere bazı Avrupa kulüplerinin öfkesini çekti. Bu gecikme, iki oyuncunun Fransa Ligi'ndeki Kuzey Derbisi'nde forma giyememesine neden oldu.

Lille Kulübü Başkanı Olivier Létan, Kongo Futbol Federasyonu'nun tutumundan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek şunları söyledi:

"Kongo Futbol Federasyonu, FIFA kuralları açık olmasına rağmen, oyuncuları pazartesiye kadar tutmaya tek taraflı olarak karar verdi. Oysa FIFA kuralları açık: Oyuncular maçtan sonraki 48 saat içinde kulüplerine dönmelidir."

"Oyuncunun Perşembe günü gelmesi gerekiyordu. Dosya halihazırda FIFA Disiplin Komitesi'nde bulunuyor, çünkü bu, oyuncuların maaşlarını ödeyen tüm kulüpler için çok ciddi bir emsal teşkil ediyor. İlgili kurumlar bu konuya çok hassas ve Kongo Federasyonu'na zaten bir mektup gönderdi."

Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda K Grubu'nda yer alacak. Bu grupta ayrıca Kolombiya, Portekiz ve Özbekistan milli takımları da yer alıyor.

