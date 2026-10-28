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Cairo-Egypt-Al-Ahly-Zamalek-DerbyAFP
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Video: Komik anlar: Bir köpek Mısır Ligi'nde maçı durdurdu

National Bank - Al Masry SC
National Bank
Al Masry SC
Premier Lig
Mısır

Garip bir olay

Mısır Premier Ligi karşılaşmalarında garip bir olay yaşandı; bir köpek, maçlardan birinin bir süreliğine durmasına neden oldu.

Olay, bugün çarşamba günü Kahire Stadı'nda, ligin lig aşamasının sekizinci haftasında El-Masry ile El-Bank El-Ahly takımlarını karşı karşıya getiren maçta meydana geldi.

Maçın 84. dakikasında ilginç bir olay yaşandı; bir köpek sahaya girdi ve oyuncuların ile tribünlerdeki taraftarların gözleri önünde sahada dolaşmaya başladı.

Maçı yöneten hakem Mahmoud Nagy, karşılaşmanın normal şekilde tamamlanabilmesi için köpek sahadan çıkana kadar maçı durdurmak zorunda kaldı.

Köpeklerin maçlar sırasında sahaya girmesinin, son yıllarda bazı farklı liglerde tanıdık bir manzara haline geldiğini belirtmekte fayda var.

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