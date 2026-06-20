Video: Koltuk değnekleriyle ve gözyaşlarıyla… Dünya Kupası’nı sarsan sakatlığın ardından Koné’ye efsanevi bir karşılama

Etkileyici bir insani sahnede, Kanada milli takımının yıldızı İsmail Koné, Katar maçı sırasında ayak bileğinde korkunç bir sakatlık geçirdikten 48 saatten az bir süre sonra, bugün Cumartesi günü milli takım kampına geri döndü ve 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımı sona ermiş olmasına rağmen takım arkadaşları tarafından kahramanlar gibi karşılandı.

Kanada Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre, eski İtalyan Sasuolo oyuncusu resmi bir araçla milli takım kampına ulaştı ve Kanada heyetinin tüm üyelerinin coşkulu tezahüratları ve alkışları eşliğinde, iki koltuk değneğine dayanarak araçtan indi.

Yayınlanan videoda duygusal anlar yer aldı; Koné, adını haykıran takım arkadaşlarına sarıldı, ardından tedavisini yürüten sağlık ekibiyle bir hatıra fotoğrafı çektirdi ve daha sonra tekerlekli sandalyeye oturtuldu; yaralı bacağı ise Kanada bayrağının bulunduğu bir yastığa dayandı.

Videonun sonunda, “Vancouver Genel Hastanesi’ndeki sağlık ekibine teşekkürler” ifadesi yer aldı; bu, 24 yaşındaki oyuncunun sakatlığın hemen ardından geçirdiği ameliyatın başarılı olduğunu ima ediyordu.

Daha önce Fransa’nın Marsilya takımında forma giymiş olan Koné, geçen Perşembe gecesi Vancouver’daki BC Place Stadyumu’nda Kanada’nın Katar’ı 6-0’lık ezici bir skorla mağlup ettiği maçın 51. dakikasında sakatlanmıştı.

Görünüşte zararsız gibi görünen Katarlı oyuncu Asim Madibo ile yaşadığı temasın ardından, milli orta saha oyuncusu (41 maç, 4 gol) yere yığıldı ve ayak bileğinin bacağının geri kalan kısmıyla neredeyse dik bir açıda büküldüğünü görünce şoktan gözleri fal taşı gibi açıldı; televizyon görüntüleri ise bacağının alt kısmının içe doğru korkunç bir şekilde büküldüğünü ortaya çıkardı.

Oyuncular ve teknik ekip, kemik kırılma sesini net bir şekilde duydu ve bu durum herkesi şok etti. Ardından sağlık ekibi hemen ilk yardım uygulayarak onu sedyeyle saha dışına taşıdı; bu sırada Koné, takım arkadaşlarını ve taraftarları sakinleştirmek için el salladı.

Turnuvadaki serüveni sona ermiş olsa da, Kanada Futbol Federasyonu, Koné’nin ülkesinin Dünya Kupası yolculuğu sona erene kadar milli takımda kalacağını açıkladı; bu adım, takımın sahip olduğu yüksek takım ruhunu yansıtıyor.

Açılış maçında Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalan Kanada, önceki iki katılımında (1986 ve 2022) mağlup olduktan sonra, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.