Manchester City'nin Arjantinli oyuncusu Enzo Fernandez, takımının Paris Saint-Germain karşısındaki mücadelesinde Alman hakem Sven Jablonski'yi itmesiyle büyük tartışma yarattı. Garip anın yaşandığı karşılaşma, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftası kapsamında oynandı.

Manchester City'nin 4-1 geride olduğu 74. dakikada, ceza sahasının sınırında topu alan Enzo Fernandez şutunu çekmeye hazırlanırken karşısında hakemi görünce şaşırdı ve elini kullanarak onu sertçe iterek yere düşürdü.

İtmenin şiddetine ve hakemin sahaya düşmesine rağmen Jablonski hızla ayağa kalktı ve maçı durdurmadan oyunun devamına karar verdi. Bu an, Manchester City oyuncusunun kırmızı kartla cezalandırılıp cezalandırılmayacağı sorularını gündeme getirdi.

Olayla ilgili görüşler ikiye bölündü. Bazıları, Enzo Fernandez'in hareketinin hakeme karşı kötü davranış nedeniyle ihracı gerektirebileceğini savunurken, bir kısmı ise hakemin topun geçeceği yerde hatalı biçimde bulunması ve Manchester City'nin umut veren atağını engellemesi sebebiyle Arjantinli oyuncuyu cezalandırmaktan kaçındığını, özellikle takımının üç gol geride olduğu düşünüldüğünde oyuncunun öfkesini anlayışla karşıladığını belirtti.

Bu an, Manchester City'nin maça dönme çabası içinde olduğu bir dönemde yaşandı. İngiliz ekibi ilk yarıyı 3-0 geride kapatmış, ikinci yarıda ise daha iyi bir görüntü vererek Fransız takımının savunmasına baskı yapmış, ancak çok sayıda fırsatı harcamıştı.

İngiliz ekibinin performansındaki iyileşmeye ve farkı azaltma girişimlerine rağmen Manchester City yenilgiden kaçamadı ve karşılaşma Etihad Stadyumu'nda Paris Saint-Germain'in 4-2'lik zaferiyle sona erdi.







