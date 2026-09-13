Video: Kırmızı karta rağmen Foden, Manchester United taraftarlarıyla dalga geçti

Manchester City'nin yıldızı Phil Foden, pazar akşamı Old Trafford'da oynanan ve Premier Lig'in dördüncü haftasında City'nin 1-0 kazandığı derbi maçının ardından, Old Trafford'dan çıkarken bazı Manchester United taraftarlarıyla alay etti.

Foden, 23. dakikada United'ın kaptanı Bruno Fernandes'e yaptığı hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü ve bu durum, Enzo Maresca'nın takımını Premier Lig'deki kusursuz başlangıcını sürdürme konusunda son derece zor bir görevle karşı karşıya bıraktı.

Ancak Erling Haaland, tartışmalı bir golle City'yi değerli galibiyete taşıdı ve City ekibi, 4 maçta 12 puanla tam isabetli sonucunu sürdürerek Arsenal ile birlikte zirveyi paylaştı.

Bu arada United, yalnızca 4 puanla hâlâ on üçüncü sırada takılı kalmış durumda ve Foden'in rakip sahasından çıkışını yaparken pek de bir sempati beslemediği açıkça görülüyordu.

Foden, maçtan sonra çekilen bir videoda, stadyum dışında Manchester United taraftarlarına gülümseyerek ve parmaklarıyla 1-0'lık skoru işaret ederek göründü; kendisine yöneltilen yüksek sesli yuhalamaları da hiç umursamadı.

Foden, derbinin ardından "X"te şunları yazmıştı: "Oyunculardan inanılmaz bir performans. Kendi rolümü doğru şekilde yerine getiremediğim için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Maviye ait olmaktan gurur duyuyorum."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz







