Video: Kırmızı kart ve nakavt - Al Ahly, El Garafa karşısında galibiyeti kaptı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, bugün pazar akşamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit ligi aşamasının üçüncü haftasında Katar temsilcisi Al Gharafa'yı 2-1 mağlup etti. Ekip, ikinci yarıda düştüğü geriliği değerli bir galibiyete çevirdi.

Al Ahli maça güçlü başladı ve dördüncü dakikada skoru açmayı başardı. Edouard Spertsyan'ın araya gönderdiği pasla İngiliz İvan Toney kaleci Ahmed Koni ile karşı karşıya kaldı ve ustaca bir dokunuşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi.

Al Gharafa cevap vermeye çalıştı ve Adam Ounas 17. dakikada zor bir açıdan şut çekti, ancak top kalenin yanından auta gitti. İki dakika sonra Al Ahli oyuncusu Muhammed Süleyman'ın sakatlığı nedeniyle maç durdu, oyun 20. dakikada yeniden başladı.

25. dakikada Hasan Alaaddin 35 yardadan uzak bir mesafeden şut çekti, ancak top kalenin sağından auta gitti.

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Dört dakika sonra Toney sarı kart gördü, 31. dakikada ise su içme molası verildi.

Al Gharafa 38. dakikada Al Ahli kalesini yeniden tehdit etmeye çalıştı; kaleci Abdurrahman es-Sanbi, Florinel Coman'ın ceza sahası dışından çektiği şutu önledi.

Ardından Hasan Alaaddin'in sakatlığı nedeniyle oyun durdu ve maça devam edemeyen oyuncunun yerine 43. dakikada Yacine Brahimi oyuna girdi.

Al Ahli baskısı ve Al Gharafa'nın cevabı

İlk yarının uzatma dakikalarında Al Ahli üstünlüğünü artırmaya yaklaştı; Edouard Spertsyan 45+2'de kalenin üzerinden auta giden bir şut çekti, ardından 45+5'te Al Gharafa savunması Toney'nin girişimini önledi.

Aynı dakikada Trincão, Toney'den aldığı pasla ceza sahası içinden sol ayağıyla şut çekti, ancak top sağ direğe çarptı.

Ziyad el-Cuhani de 45+6'da kalenin yanından auta giden bir şut çekti ve ilk yarı Al Ahli'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının başında Al Gharafa, Rayyan Ahmed el-Ali'nin yerine Eyyub el-Avi'yi oyuna sürerek bir değişiklik yaptı.

Katar ekibi yarıya hücum baskısıyla başladı; Florinel Coman'ın 47. dakikada çektiği şutu Al Ahli savunması önledi, ardından Ferjani Sassi köşe vuruşundan gelen kafa vuruşunu kalenin yanından auta gönderdi.

49. dakikada Yacine Brahimi ceza sahası dışından şut çekti, ancak top direğin yanından auta gitti. Daha sonra Adam Ounas 52. dakikada Coman'dan gelen pasla çektiği, kalenin solundan auta giden şutla bir fırsatı daha harcadı.

Al Gharafa'nın girişimleri 53. dakikada beraberlik golünü getirdi; Florinel Coman, Seyfeddin Fadlallah'tan aldığı pasla topu ağlara gönderdi.

Al Gharafa'ya kırmızı kart ve nakavt darbesi

Al Gharafa 77. dakikada büyük bir darbe aldı; Sanó bir faulün ardından ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı ve takımı maça on kişi devam etti. Kırmızı kart, 76. dakikada sakatlığı nedeniyle oyunun durmasının ardından geldi.

Al Gharafa 79. dakikada yeni bir değişiklik yaparak Adam Ounas'ın yerine Dami Traoré'yi oyuna sürdü. Aynı dakikada Firas el-Bureikan, duran toptan Gonçalves'in ortasının ardından çektiği kafa vuruşunu kalenin sağından auta gönderdi.

80. dakikada oyun yeniden su içme molası için durdu ve bir sonraki dakikada devam etti.

Al Ahli son dakikalarda girişimlerini yoğunlaştırdı ve Matheus Gonçalves, Al Gharafa'nın umutlarına nakavt darbesini indirmeyi başardı. Ceza sahası dışından çektiği ve ağlara yerleşen şutla Al Ahli'ye yeniden üstünlüğü getirdi; böylece Suudi ekibi müsabakadaki ikinci üst üste galibiyetini elde etti.

Al Ahli puanını 7'ye yükselterek geçici olarak ikinciliğe tırmandı, Al Gharafa ise üçüncü yenilgisini alarak puansız şekilde 18. sırada kaldı.