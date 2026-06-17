Video: Kırılmaz... Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki tarihi rekorunu kurtaran 131 günlük hikâye

Al-Nassr’ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, 131 gün sayesinde Dünya Kupası’nda “Avrupa’nın Brezilya’sı” ile kırdığı rekorun elinden kaçmasını engelledi.

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda bugün Çarşamba günü Houston Stadyumu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Maçın 6. dakikasında, Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu João Neves, ortayı muhteşem bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek Portekiz Milli Takımı adına skoru açtı ve kariyerindeki ilk Dünya Kupası golünü kaydetti.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, Neves, 21 yaş 263 gün ile Dünya Kupası tarihinde Portekiz Milli Takımı adına gol atan en genç üçüncü oyuncu oldu. 2022 Dünya Kupası’nda 21 yaş 169 gün yaşında gol atan Gonçalo Ramos ise ikinci sırada yer alıyor.

Birinci sırada ise 2006 Dünya Kupası’nda 21 yaş 132 günken ilk golünü atan Cristiano Ronaldo yer alıyor; João Neves’ten 131 gün farkla önde.

Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde Portekiz formasıyla gol atan en genç oyuncu olarak bu olağanüstü rekorunu korumayı başardı; zira João Neves, Dünya Kupası'ndaki “Avrupa’nın Brezilya’sı” olarak anılan kadrodaki en genç oyuncu.

Ayrıca “El Don”, 2026 Dünya Kupası’nda en az bir gol atması halinde, 2022 Dünya Kupası’nda 39 yaş 283 günken gol atan Pepe’yi geride bırakarak, Dünya Kupası tarihinde Portekiz adına gol atan en yaşlı oyuncu olma konusunda da altın bir fırsat yakalamış durumda.