Norveçli Erling Haaland, Manchester City'deki takım arkadaşı İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın düğününde, konukları meşhur Viking kürek çekme dansı "viking row"da yönlendirerek geceye damga vurdu. Yaşananlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Söz konusu kutlama Norveç Milli Takımı'na ait olup, 2026 Dünya Kupası sırasında yaygınlaşmasına katkı sağlandı. Kutlamada bir lider ritmi belirlemek için davula iki kez vuruyor, ardından katılımcılar sıkı sıralar halinde oturarak "Row" diye tempo tutarken kürek çekme hareketini taklit ediyor.

Norveçli oyuncular bu kutlamayı Dünya Kupası sırasında Martin Ödegaard önderliğinde, Brezilya galibiyetinin ardından sergilemişti. Bu kez Haaland kutlamayı düğün ortamına taşıdı.

Donnarumma, hayat arkadaşı Alessia Elefante ile İtalya'da düzenlenen lüks bir törende evlendi. Törene aralarında Sandro Tonali, Nicolo Barella ve Milan efsanesi Paolo Maldini'nin de bulunduğu birçok futbol yıldızı katıldı.

Tören sırasında Haaland sahneye çıkıp davulu eline aldı ve onlarca konuğu kutlamayı sergilerken yönlendirdi. Herkes yere oturup davul ritmine ayak uydurarak kürek çekme hareketini taklit etti.

Birkaç gün önce 26. yaş gününü kutlayan Norveçli forvet, törene neşeli bir hava kattı; bir ara kahkahalara boğuldu ve durup bir konuğa kutlamanın doğru sergileniş şeklini anlattı.

Taraftarlar da dolaşıma giren görüntülere tepki gösterdi. Bir taraftar "Bu adamdan kimse nefret etmiyor" diye yazarken, bir diğeri "Gülmeyi durduramıyorum, anlaşılan çok eğlenceli bir düğünmüş" yorumunu yaptı. Bir üçüncüsü ise "Haaland gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı. Bu bilgiler The Sun gazetesi tarafından aktarıldı.

Haaland törene, hayat arkadaşı Isabel Haugseng Johansen ile birlikte katıldı. Donnarumma ise 2024 yılında ilk çocuklarını dünyaya getirdiği çocukluk aşkıyla evliliğini kutladı.

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