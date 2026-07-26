Liverpool, İspanyol teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki yeni dönemine Sunderland karşısında (4-2) kazandığı heyecanlı bir galibiyetle başladı. Hücum açısından birçok olumlu unsur barındıran hazırlık maçı, aynı zamanda erken bir aşamada endişe verici bir savunma krizini de gözler önüne serdi; zira Joe Gomez, karşılaşmanın başlamasından birkaç dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Liverpool'un gollerini Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa ve Luis Comas kaydetti. Karşılaşmada birçok genç yeteneğin parlak performansı ve yeni teknik direktörden gelen çeşitli taktiksel mesajlar öne çıktı.

Maç, Iraola açısından mümkün olan en kötü senaryoya sahne oldu; karşılaşmaya takımın kaptanı ve stoperi olarak başlayan Joe Gomez, 8. dakikada sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

İspanyol teknik direktör maçın ardından şu değerlendirmede bulundu: "Belki de en kötü haber Joe'nun erken sakatlanmasıydı. Antrenmanları herhangi bir oyuncu kaybetmeden geçirdiğimiz için mutluyduk, ancak ne yazık ki Joe'yu çok erken kaybettik."

Iraola'nın arka bölgedeki dertleri, yeni transfer Jeremie Frimpong'un yokluğunun devam etmesiyle arttı. Frimpong, İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin bildirdiğine göre takımın ABD turnesindeki açılış maçında forma giymedi.

Teknik direktör, oyuncunun yokluğunun nedenini şöyle açıkladı: "Jeremie'nin durumunda temkinli davranmaya karar verdik. Aylarca sahalardan uzak kaldı ve iyi antrenman yapmasına rağmen onu sahaya sürmede acele etmek istemiyoruz. Muhtemelen turnenin son maçında oynayacak ve belirli bir süre sahada kalacak."

Zorlu bir sınavda genç savunma

Hollanda Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na katılmasının ardından Virgil van Dijk'a ek dinlenme verilmesi nedeniyle Iraola, 68. dakikaya kadar savunmanın göbeğinde genç bir ikiliye güvenmek zorunda kaldı.

Amara Nallo (18 yaşında) ve Ivinaia Ndkoy (18 yaşında), takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve zorlu koşullara rağmen iyi bir performans sergiledi. Ancak onlara düzenli olarak güvenmek şu an için gündemde görünmüyor.

Öte yandan Giovanni Leoni (19 yaşında), güçlü bir ön çapraz bağ yırtığı sakatlığından iyileşme sürecinde bireysel rehabilitasyon programına devam ediyor.

Iraola daha önce takımının stoper mevkiinde "ciddi bir sayısal eksiklik" yaşadığına işaret etmişti; bu durum karşılaşma boyunca da açıkça görüldü.

Ayrıca sportif direktör Richard Hughes, Nashville'deki maçı takip etti ve Gomez'in sakatlanarak oyundan çıkması, takımın bu mevkide yaşadığı krizin boyutunu ona da teyit etmiş oldu.

"Müzik şehri"nde gol şöleni

Hücum cephesinde ise Liverpool, Nashville'de keyifli bir oyun ortaya koydu ve karşılaşma boyunca iki kez düştüğü geriye rağmen skoru çevirmeyi başardı.

Takımın bazı oyuncuları cuma akşamı Nashville'in ünlü "Broadway" bölgesinde dolaşmıştı ve görünen o ki Dominik Szoboszlai bu ortamdan bir şeyler ilham almıştı; kaptanlık pazıbandını takarak ikinci yarının başında oyuna dahil olan oyuncu, ceza sahası dışından füze gibi bir vuruşla harika bir gol kaydederek skoru (2-2) eşitledi.

Szoboszlai'nin golü, Sunderland'in Enzo Le Fée ve Timur Tutierov ile iki kez öne geçmesinin ardından geldi.

Maçın öne çıkan kazanımlarından bir diğeri de Aston Villa'da geçirdiği bir dönemin ardından kulübe dönüşünün ilk maçına çıkan Harvey Elliott'ın güçlü performansı oldu. Elliott, Kieran Morrison'ın kaydettiği ilk öne geçiş golünün asistini yaptı.

Morrison (19 yaşında), sağ kanattan yaptığı etkileyici bir çıkışın ardından topu sol ayağıyla ustalıkla ağlara göndererek büyük potansiyelini kanıtladı. Kuzey İrlandalı milli oyuncu, maç boyunca dikkat çekici bir performans sergilemeye devam etti ve Sunderland savunmasına sürekli sıkıntı yaşattı.

Liverpool'un Mohamed Salah'ın ayrılığının ardından kanat mevkiini güçlendirmeye ihtiyaç duymasına rağmen Morrison, bu yaz kulüpte kalması ve kiralık olarak ayrılmaması durumunda A takım kadrosunda önemli bir seçenek olabileceğini kanıtlayan güçlü bir mesaj verdi.

Iraola'nın izleri görüldü ancak iş bitmedi

Iraola, maç boyunca oyuncularına yön vermeyi bırakmadı ve öne çıkan baskıya dayalı oyun anlayışının bazı unsurları görüldü. Ancak takımın iki gol yemesi, savunma işinin hâlâ çok fazla geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Enzo Le Fée yeterince takip edilmeden serbest bırakılarak Giorgi Mamardashvili'nin ağlarını rahatça havalandırdı. Timur Tutierov'un kaydettiği ikinci golün yaşandığı pozisyonda da Liverpool savunması açıkça savunmasız göründü.

Çoğunluğu Liverpool taraftarlarından oluşan 24.897'den fazla seyircinin önünde Federico Chiesa, Calvin Ramsay'in nefis pasının ardından üçüncü golü kaydederek takımını yeniden öne geçirdi ve taraftarlar büyük bir coşkuyla bu golü kutladı.

Gol şölenini ise Luis Comas dördüncü golü atarak sonlandırdı ve "The Reds"in maçtaki üstünlüğünü perçinledi.

Dördüncü golün geldiği hücumda, yalnızca birkaç gün önce 16 yaşını dolduran İngiliz yetenek Josh Abbey'nin dikkat çeken bir katkısı görüldü. Abbey, ikinci yarıda A takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

Genç oyuncu, kulübün gelecekte üzerine bel bağladığı en öne çıkan yeteneklerden biri olduğunu kanıtlayan büyük bir potansiyel sergiledi.

Sonrası daha iyi olacak ancak zorluklar sürüyor

Liverpool, galibiyetle Chicago şehrindeki kampına döndü, ancak bunun yalnızca bir başlangıç olduğunun farkında.

Florian Wirtz, Alexander Isak ve Ryan Gravenberch "rüzgârlı şehre" çoktan ulaştı ve pazar gününden itibaren antrenmanlara katılacaklar.

Iraola maçın ardından, sonucun temel hedefi olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Sonuç en önemli şey değil. Önemli olan baskı yapmayı sürdürmemiz ve rahat oynamaya alışmamamız; çünkü hâlâ önümüzde geliştirilmesi gereken pek çok yön var."

Liverpool bir sonraki maçını perşembe günü New York'ta Wrexham'a karşı oynayacak. Sunderland ise aynı gün New Jersey'deki "Sports Illustrated" stadında Leeds United ile karşılaşacak.