Video: Kesin cevap… Muhammed Al-Owais, Suudi Arabistan’ın İspanya’ya karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek mi?

Televizyon haberleri, Suudi Arabistan Milli Takımı’nın kalecisi Muhammed Al-Owais’in, 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak İspanya maçıyla ilgili tutumunu ortaya koydu.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, önümüzdeki Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Maça 4 gün kala Suudi Milli Takımı, kaleci Muhammed Al-Owais'in dün Çarşamba günü ABD'nin Austin kentindeki Q2 Stadyumu'nda "Yeşiller"in gerçekleştirdiği toplu antrenmanlara katılmadığını duyurdu.

"Al-Saudiya" kanalındaki "Dorina Geer" programının muhabirine göre, Muhammed Al-Owais, tedavi görmesi nedeniyle "Yeşiller"in toplu antrenmanlarına katılmadı, ancak şu anda herhangi bir sakatlığı olmadığını belirtti.

Program muhabiri, Suudi Milli Takımı kalecisinin fiziksel olarak mükemmel durumda olduğunu ve İspanya ile oynanacak bir sonraki maça normal şekilde hazır olacağını vurguladı.

Al-Owais, Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan grup aşamasının ilk turunda Uruguay ile 1-1 berabere biten maçta olağanüstü bir performans sergiledi ve 9 şutu kurtardı; bu, bu yılki Dünya Kupası'ndaki en yüksek rakamdır.

Suudi Arabistan, İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın yer aldığı 8. gruptaki tüm takımların, ilk tur maçlarının berabere sonuçlanmasının ardından teker teker birer puana sahip olduğu belirtiliyor.