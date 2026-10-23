Nassr forveti Abdullah el-Hamdan, Roshn Ligi'ndeki Feyha maçında kendisine maçın en iyi oyuncusu ödülünü veren takım kaptanı Portekizli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu övdü.

Nassr, bugün cuma günü Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin on birinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Feyha'yı 3-1 mağlup etti.

Maçın bitiminin ardından Ronaldo, karşılaşmanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü; ancak Portekizli yıldız ödülü almayı reddetti ve maçta sergilediği üstün performansın ardından ödülü Abdullah el-Hamdan'a vermeye karar verdi.

"Don", maçın bitiminin ardından Suudi forveti yanına çağırdı ve maçın adamı ödülünü bizzat kendisi takdim etti; ayrıca onunla birlikte sosyal medyada taraftarların beğenisini kazanan hatıra fotoğrafı çektirdi.

El-Hamdan, maçın bitiminin ardından "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamalarda o anla ilgili şunları söyledi: "Futbol efsanelerinden birinin yanında olmak benim için büyük bir onur; umarım bu, daha fazlasını sunmam için bana bir motivasyon olur."

Şöyle devam etti: "O büyük bir oyuncu, sahada ve saha dışında güçlü seviyeler sergiliyor, ondan çok şey öğreniyoruz; ayrıca büyük oyunculardan önce genç oyunculara öğretmeye özen gösteriyor. Umarım birlikte Nassr taraftarını memnun edecek şeyler başarırız."

Abdullah el-Hamdan, Feyha karşısında güçlü bir performans sergiledi; ilk golü kaydetti ve Brezilyalı Angelo'nun attığı üçüncü gole asist yaptı. Ayrıca Cristiano Ronaldo'ya da bir gol pası verdi, ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Nassr'ın Feyha'yı mağlup etmesinin ardından puanını 25'e yükselterek, Hilal karşısında zorlu bir maça çıkan Kadisiye ile eşit puana ulaşıp Suudi Arabistan Ligi puan durumunda geçici olarak liderliğe yükseldiğini belirtelim.