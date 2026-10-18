İspanya La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde oynanan Real Madrid - Sevilla maçı, Türk oyuncu Arda Güler'in dikkat çeken bir hareketi nedeniyle büyük bir hakem tartışmasına sahne oldu. Güler, 24. dakikada Sevilla oyuncusu Peque Fernandez'e dirsek attı ve Real Madrid oyuncusunun kırmızı kart görmesi gerekip gerekmediği soruları gündeme geldi. Güler, bu olaydan sadece 5 dakika sonra takımını öne geçiren golü kaydetti.

Olayın detaylarına bakıldığında, Peque Fernandez'in Real Madrid'in bir kontra atağı sırasında Güler'i formasından çektiği, Türk oyuncunun ise rakibini yere düşüren bir dirsek hareketiyle karşılık verdiği görülüyor. Bu pozisyon, kırmızı kart ihtimalinin incelenmesi amacıyla video yardımcı hakem sistemi "VAR" aracılığıyla değerlendirmeye alındı.

Yaklaşık 3 dakika süren incelemenin ardından hakem, Güler'e kırmızı kart göstermedi; oyun, oyuncuya sarı kart bile verilmeden yeniden başladı. Bu karar, dirsek hareketinin oyundan atılmayı gerektiren şiddetli hareket seviyesine ulaşıp ulaşmadığı yönünde soru işaretleri doğurdu.

Tartışma, Güler'in 29. dakikada, yani olaydan yalnızca 5 dakika sonra Real Madrid'i öne geçiren golü atmasıyla daha da alevlendi. Özellikle oyuncunun maçtan atılmayı hak edip etmediği konusunda farklı değerlendirmelerin ortaya çıkmasıyla pozisyon daha fazla ilgi gördü.