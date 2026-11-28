Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, takımının Roshn Suudi Ligi'nde Al Hazem karşısında aldığı galibiyete rağmen öfkesine engel olamadı.

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Al Nassr, bugün cumartesi günü oynanan maçta ev sahibi Al Hazem'i 1-0 mağlup etti . Karşılaşma, Roshn Ligi'nin 13. haftasında Büreyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynandı.

Gazeteci Ratiban Al-Dosari, "X" hesabından maçın bitiminin ardından bir video paylaştı. Görüntülerde Ronaldo'nun saha kenarında dururken öfkeli olduğu görüldü.

Portekizli yıldız, maçın ardından Al Hazem oyuncuları kendisini selamlamak için yanına gelirken kendi kendine konuşmaya başladı ve öfkesini yansıtan bazı hareketler yapmayı sürdürdü.

Maçta gol atamayan Ronaldo, kariyerindeki 1000. golüne ulaşarak tarihte bu başarıyı elde eden ilk futbolcu olma yolunda ilerleyemedi. Ronaldo'nun gol sayısı 987'de kaldı.

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Ronaldo'nun Roshn Suudi Ligi'ndeki gol sayısı da 9'da kaldı. Portekizli yıldız, bu sezon gol krallığı yarışında Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'nin tam 5 gol gerisinde ikinci sırada yer almaya devam ediyor.

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Al Nassr'ın tek golünü, takımın diğer Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa 25. dakikada attı. Costa, ceza sahasında yaşanan karambolün ardından önüne gelen topu boş kaleye gönderdi.

Hakem golü verse de video yardımcı hakem (VAR) pozisyonu incelemek için devreye girdi, ancak 26. dakikada golün geçerli olduğunu onayladı. Böylece Al Nassr oyuncuları deplasmanda öne geçmenin sevincini yaşadı.

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Golün gerçek değeri skorun ötesine geçti. Futbol istatistiklerinde uzmanlaşmış "Opta", Al Nassr'ın Suudi Profesyonel Ligi tarihinde art arda 100 maçta gol atmayı başaran ilk takım olduğunu açıkladı. Bu, ligde daha önce hiçbir kulübün ulaşamadığı bir rekor.

"Opta" istatistiklerine göre Al Nassr'ın tarihi gol serisi, Aralık 2023'te Al Riyadh karşılaşmasında başladı. Takım, maç üstüne maç rakip fileleri havalandırmayı sürdürdü ve Al Hazem karşısında 100. maça ulaştı.

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Bu olağanüstü rekor, Al Nassr'ın uzun bir süre boyunca sergilediği hücum istikrarını ve ister kendi sahasında ister deplasmanda olsun, farklı rakiplere karşı kaleye giden yolu bulma becerisini yansıtıyor. Bu da takımın lig tarihinde eşi görülmemiş bir başarıya tek başına imza atmasını sağladı.

Rekor, Al Nassr'ın kadrosunda en önemli hücum isimlerinden birçoğunu barındırdığı bir döneme denk geliyor. Bu isimlerin başında Portekizli Cristiano Ronaldo, vatandaşı João Félix ve Senegalli Sadio Mané geliyor. Onların yanı sıra başka oyuncular da takımın hücumdaki etkinliğini sürdürmesine katkı sağladı.

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Böylece Samu Costa'nın Al Hazem'e attığı gol, Al Nassr'ın Roshn Ligi serüveninde tarihi bir dönüm noktasına dönüştü. Bu gol, takımına maçta yalnızca üstünlük sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Suudi Profesyonel Ligi'nin başlangıcından bu yana başka hiçbir takımın elde edemediği bir gol başarısını da tescilledi.