Bir hakem hatası, Al-Ahli forması giyen İngiliz forvet Ivan Toney'i, Suudi Roshn Ligi'nde Al-Hazm ağlarında tarihi bir hat-trick yapmaktan alıkoydu.

Al-Ahli, bugün cuma günü Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin yedinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Al-Hazm'ı 3-1 mağlup etti.

Maçta İngiliz forvet Ivan Toney'nin parlak performansı öne çıktı; biri kendisinin kazandığı penaltıdan olmak üzere iki gol kaydetti, ayrıca yine kendisinin kazandığı bir başka penaltıyı da kaçırdı.

Hakem uzmanı Mohamed Kamal Risha, Toney'nin maçın bitimine yaklaşık 10 dakika kala üçüncü bir penaltıyı hak ettiğini, ancak hakemin bunu vermediğini vurguladı.

Risha, Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "81. dakikada Al-Ahli lehine verilmeyen bir penaltı var."

Ve şöyle açıkladı: "Ivan Toney, Al-Hazm oyuncusu Mory Konaté tarafından çekildi; hakemin VAR ekranına giderek incelemesi ve penaltıyı vermeden geri dönmesi hatalı bir karardır."

Bu penaltı verilseydi, Ivan Toney'e tarihi bir rakam kazandıracaktı; çünkü aynı maçta 3 penaltının kazanılmasına yol açmış olacaktı ki bu futbol dünyasında nadir görülen bir durumdur.

Büyük olasılıkla penaltıyı kullanacak olan İngiliz forvet olacaktı ve golü kaydetmesi halinde, Suudi Roshn Ligi'nin ilk 7 haftasında ikinci hat-trick'ine ulaşmış olacaktı ki bu da olağanüstü bir rakamdır.

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Ayrıca Toney, Roshn Ligi'nin ilk 7 haftasında 11. golüne ulaşmış olacaktı ki bu emsalsiz bir rakamdır; zira daha önceki en iyi rakam, 2016-2017 sezonunda Al-Ahli formasıyla 10 golle Suriyeli forvet Omar Al-Somah'ın elindeydi.

Belirtmek gerekir ki Ivan Toney, 7 hafta geride kalırken en yakın takipçisine 6 gol fark atarak 10 golle bu sezon Suudi Ligi'nin gol kralı olmaya devam ediyor.