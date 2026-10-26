Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, bu gece Londra'da düzenlenecek törende 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanıp kazanmayacağına ilişkin bir soruya ilginç bir şekilde yanıt verdi.

Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 yendiği maçın ardından DAZNplatformunun yayınladığı bir video, sosyal medyada hızla yayıldı.

Videoda Real Madrid'in forveti, komedyen Redouane Bougheraba ile konuşurken görülüyor. Bougheraba kendisine "Yarın kazanacak mısın?" diye soruyor; Fransız yıldız ise taraftarların zaferinin teyidi olarak yorumladığı bir hareketle karşılık veriyor.

El Clasico'da iki gol atmasının ardından Mbappé, ödül töreninden saatler önce spekülasyonların odağı haline geldi.

Londra'daki Ballon d'Or ödül töreni öncesinde pek çok işaret didik didik incelenmesine rağmen merak hâlâ devam ediyor.

Real Madrid'in 2024'teki boykotunun ardından ödül törenine geri dönmesi ve en güçlü adaylardan bir kısmının da törene katılacak olması, kesin bir sonuca varılmaksızın tartışmaları körükleyen etkenler arasında yer alıyor.

Harry Kane, Bayern Münih'teki istatistiklerine güveniyor; Lamine Yamal ise Barcelona ve İspanya Milli Takımı'yla sergilediği performansla şansını artırıyor.

Hepsinden önemlisi, Ballon d'Or ödülünün eski başkanı Pascal Ferré, RMC radyosunun dinleyicilerine adaylara sonucun artık önceden bildirilmediğini hatırlattı: "2024'ten bu yana kazananlara akıbetleri tören öncesinde bildirilmiyor ve hepsi aynı durumda. Londra'daki tören salonuna geldiklerinde, sonucu bilmedikleri için hiçbiri diğerlerinin önünde zafer edasıyla kollarını kaldıramayacak."







